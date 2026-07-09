'나솔' 32기 상철 "최종 커플 상대랑 속궁합 최고라더라" 19금 사주풀이에 옥순 '정색'

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 32기 상철이 옥순을 떠올리게 하는 사주 풀이를 공개하며 뜻밖의 분위기를 만들었다.

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8일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 랜덤 데이트를 마친 출연자들이 숙소에 모여 대화를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 옥순은 상철과 하루 종일 데이트를 마친 뒤 피곤한 기색으로 숙소에 들어왔고, 잠시 휴식을 취한 뒤 공용 거실에 합류했다. 그곳에서는 상철이 다른 남성 출연자들과 데이트 이야기를 나누고 있었다.

대화는 자연스럽게 사주 이야기로 이어졌다.

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상철은 "궁금해서 '나는 솔로' 출연 전에 사주를 봤다"며 "선택하는 날인 3월 24일에 이마가 나온 여성이 나를 선택할 거라고 하더라. 그 사람과 결혼하게 된다는 이야기를 들었다"고 말했다.

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출연진들은 곧바로 옥순을 바라봤다. 유독 또렷한 이마 라인을 가진 옥순과 사주 내용이 묘하게 맞아떨어졌기 때문이다. 이를 들은 광수는 웃음을 터뜨렸다.

하지만 상철의 이야기는 여기서 끝나지 않았다.

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그는 "거기에 속궁합도 엄청 잘 맞는다고 하더라. 결혼 생활도 정말 즐거울 거라고 했다"고 덧붙였고, 순간 거실에는 어색한 정적이 흘렀다.

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갑작스럽게 속궁합 이야기까지 이어지자 출연진들은 선뜻 반응하지 못했고, 경수와 영자는 분위기를 바꿔보려 잔을 부딪치며 웃어 넘겼다.

이를 지켜보던 데프콘도 "이마 이야기까지만 했어야 했다"며 난감한 표정을 감추지 못해 웃음을 자아냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com