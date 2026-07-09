'사망 위험 동의서' 쓴 장영란, ♥한창 만류에도 3800m 스카이다이빙.."액운 날렸다"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장영란이 버킷리스트였던 스카이다이빙에 도전하며 인생에 대한 솔직한 심경을 전했다.

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8일 공개된 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 충북 충주시를 찾은 장영란이 스카이다이빙에 도전하는 모습이 담겼다.

이날 장영란은 "49살이 되고 나서 느낀 게 있다. 내년이면 정말 반백살이다. 인생을 너무 오래 산 것 같다는 생각이 들었다"며 "초심으로 다시 돌아가야 될 거 같다는 생각이 들어서 오늘 진짜로 죽으려고 한다"고 강렬한 각오를 밝혔다.

그가 선택한 초심 찾기 방법은 오래전부터 버킷리스트였던 스카이다이빙이었다. 장영란은 "혹시 일이 잘 안 풀리거나 힘든 분들이 있다면 그 액운을 제가 다 안고 날려버리겠다"고 말하며 긍정적인 에너지를 전했다.

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이어 "안 해본 건 다 해보려고 한다"며 "40대 후반에는 혼자 파리에 가는 걸 해봤고, 다음에는 뉴욕도 혼자 가보고 싶다"고 새로운 도전에 대한 의지를 드러냈다.

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특히 장영란은 "우리 PD가 늘 '힘들어 죽겠다', '죽어야 끝난다'고 하는데 이번에는 같이 경험해보겠다"며 담당 PD와 함께 스카이다이빙에 나서겠다고 선언했다.

배우 정가은의 추천으로 이번 도전을 결심했다는 장영란은 "나 새가 되고 싶다"며 설렘을 감추지 못했다. 그러나 '사망의 위험성이 있다', '사고 발생 시 보험 적용 및 보상이 불가하다'는 내용의 사전 동의서를 확인한 뒤에는 긴장한 모습을 보였다.

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장영란은 "죽어도 내가 책임진다는 이야기 아니냐"며 놀라면서도 결국 모든 서약서에 동의했다.

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출발을 앞두고는 남편과 주고받은 문자도 공개했다. 장영란은 "남편이 '뛰지 말라'고 하더라. 왜 자꾸 무서운 걸 하려고 하냐고 걱정했다"고 말했다.

이어 "남편이 '이쁜이 꼭 살아 돌아와'라고 해서 저는 '여보 잘 살아, 우리 애들 잘 부탁해'라고 답장했다"며 특유의 유쾌한 입담으로 웃음을 자아냈다.

사전 안전교육과 낙하산 훈련까지 마친 장영란은 "한 번 경험하고 나면 '그래, 다시 한번 살아보자'는 마음이 들 것 같다"고 기대감을 드러냈다.

비행기를 타고 고도 3800m 상공에 오른 그는 "이제 뛰어내릴 건데 너무 떨린다. 막상 올라오니 말로 표현할 수 없는 감정이 든다"며 긴장감을 감추지 못했다.

이후 과감하게 하늘로 몸을 던진 장영란은 "그동안의 설움을 하늘 위로 다 털어버렸다"며 짜릿한 비행을 즐겼다.

도전을 마친 그는 "우리 모두 이겨낼 수 있다. 결국 마음먹기에 달렸다"며 "49년 동안의 액운이 모두 날아간 것 같다. 감사한 마음이 들고 가족 생각이 났다. 너무 행복해서 눈물이 난다"고 벅찬 소감을 전했다.

shyun@sportschosun.com