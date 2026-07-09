32기 영수, 술도 옥순도 못 놓았다…영숙 잔소리에도 눈 희번덕

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 32기 영수가 영숙과의 약속보다 술자리를 택한 데 이어 다음 날에는 옥순을 향한 '조건부 직진' 발언까지 내놓으며 시청자들의 탄식을 자아냈다.

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8일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 32기 돌싱 특집 출연자들의 데이트 이후 이야기가 이어졌다.

앞서 영숙은 영수에게 "맨정신으로 대화하고 싶다"며 술을 마시지 않은 상태에서 대화를 요청한 바 있다.

하지만 영수는 데이트를 마친 뒤 술을 마셨고 영숙이 다시 찾아가 대화를 제안했을 때도 "내일 이야기하면 안 되겠냐"고 답했다. 영숙은 "당연히 나와 이야기할 생각이었다면 술을 안 마셨을 거라고 생각했다"며 실망감을 감추지 못했다.

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결국 두 사람은 뒤늦게 대화를 시작했다. 영숙이 "내 말을 신경 쓰지 않은 것 같았다"고 하자 영수는 "저녁에 술을 마시지 말라는 의미로 받아들이지 못했다"고 해명했다. 이어 영숙이 "나와의 대화가 더 중요했다면 술을 안 마셨을 것 아니냐"고 묻자 영수는 "맞다. 안 마셨을 것 같다"고 인정하며 사과했다.

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그러나 다음 날 영수의 선택은 다시 한번 모두를 놀라게 했다. 그는 영숙에 이어 옥순과의 데이트를 신청한 뒤 "옥순의 2순위에도 없다면 영숙에게 가겠다"고 말했다. 이어 "만약 옥순의 2순위 안에는 들어가면 반반씩 하겠다"고 덧붙여 MC들의 웃음과 탄식을 동시에 자아냈다.

옥순과 마주 앉은 자리에서도 영수는 자신의 순위를 물었고 높은 순위가 아니라는 답을 듣자 "대화를 더 해보면 달라질 수도 있지 않겠냐"며 끝까지 어필을 이어갔다. 영숙과의 갈등을 마무리하기도 전에 새로운 직진을 선언한 영수의 행보에 시청자들의 관심이 집중됐다.

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한편 '나는 솔로'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com