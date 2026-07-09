'나솔' 32기 왜 이러나…영수는 술·상철 속궁합 발언에 숙소 '초토화'[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 32기가 랜덤 데이트 이후 예상치 못한 후폭풍에 휩싸였다. 영수는 영숙과의 약속보다 술자리를 택했고 상철은 사주 이야기를 꺼내며 숙소 분위기를 얼어붙게 만들었다.

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8일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 데이트를 마친 뒤 출연자들의 엇갈린 감정선이 공개됐다.

옥순은 상철과의 데이트를 마친 뒤 "같이 있으면 즐겁지 않은 것 같다"며 현숙에게 속마음을 털어놨다. 이어 광수를 만나 "상철과는 쉽지 않을 것 같다"고 말하며 자연스럽게 대화를 이어갔다.

반면 영숙은 영수에게 다시 한번 대화를 요청했다. 앞서 술을 마시지 않은 상태에서 이야기하고 싶다고 했지만 영수는 이미 술을 마신 상태였다.

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영숙은 "내 말을 중요하게 생각했다면 술을 안 마셨을 것"이라며 서운함을 드러냈고 영수 역시 "맞다"며 자신의 행동을 인정하고 사과했다.

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그러나 다음 날 영수는 곧바로 옥순에게 데이트를 신청했다. 그는 "옥순의 2순위에도 없으면 영숙에게 가겠다"며 조건부 직진을 선언했고 "2순위 안이면 반반씩 하겠다"고 말해 출연진을 웃게 만들었다.

숙소에서는 상철의 사주 이야기도 화제가 됐다. 상철은 "선택하는 날 이마가 나온 여자와 최종 커플이 되고 속궁합도 잘 맞는다는 사주를 들었다"고 말했고, 순간 거실에는 어색한 침묵이 흘렀다. MC 데프콘 역시 "이마 이야기까지만 했어야 했다"며 난감한 표정을 감추지 못했다.

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이후 상철은 광수와의 갈등을 풀기 위해 대화를 시도했지만 자신의 서운함을 먼저 이야기하며 다시 한번 미묘한 분위기를 만들었다.

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데이트 이후 각자의 감정이 더욱 복잡하게 얽히면서 32기 러브라인은 한층 예측하기 어려운 국면으로 접어들었다.

한편 '나는 솔로'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com