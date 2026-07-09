AI로 게임 개발 한계 넘는다"…컴투스플랫폼, '앰플리파이 2026' 개최

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컴투스플랫폼이 AI를 활용한 게임 개발의 현재와 미래를 조망하는 컨퍼런스를 마련한다.

컴투스플랫폼은 앵커노드, 유모델러, 창조공작소와 함께 AI 게임 제작 컨퍼런스 '앰플리파이(AMPLIFY) 2026'를 오는 13일 서울 선릉 디캠프 6층 이벤트홀에서 공동 개최한다고 9일 밝혔다. 이번 행사는 한국모바일게임협회와 유니티코리아가 후원하며, 참가비는 무료다.

'AI로 나의 한계를 넘어선다'를 슬로건으로 내건 이번 컨퍼런스는 국내 게임 개발 현장에서 AI를 실제로 활용하는 사례와 실무 중심의 워크플로우를 공유하는 데 초점을 맞췄다. 최근 한국콘텐츠진흥원과 한국모바일게임협회 등이 추진하는 '게임 제작환경 인공지능 전환(AX) 지원사업'으로 업계의 관심이 높아진 가운데, 게임 AI 솔루션 기업들이 한자리에 모여 개발 노하우를 공유하는 첫 행사라는 점에서도 의미가 있다.

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발표 세션은 총 4개로 구성된다. 먼저 강현구 앵커노드 GameAIfy PM이 AI를 활용해 2년간 9개의 게임을 출시하며 축적한 개발 경험을 소개한다. 이어 황재식 유모델러 대표는 AI 기반 3D 에셋 제작 솔루션 '피코베리(PicoBerry)'를 실제 게임 개발에 적용하는 워크플로우를 발표한다.

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신소헌 창조공작소 대표는 게임 사운드 제작 AI 서비스 '게임사운드.ai(Gamesound.ai)'를 활용한 제작 노하우를 공유하며, 최석원 컴투스플랫폼 대표는 게임 백엔드 서비스(GBaaS) '하이브(Hive)'를 기반으로 한 글로벌 서비스와 라이브옵스 전략을 소개할 예정이다.

주제 발표 이후에는 AI 게임 개발 유튜브 채널 '200won'을 운영하는 김훈일 베이글코드 AI 게임 스튜디오 디렉터가 참여하는 패널 토론도 열린다. 참가자들이 사전에 접수한 질문을 중심으로 AI 시대 게임 개발 현안과 실무 적용 방안에 대해 약 30분간 심도 있는 논의가 이어질 예정이다.

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컴투스플랫폼을 비롯한 공동 주관사들은 "2D, 3D, 사운드, 플랫폼 등 각 분야에서 게임 제작의 문턱을 낮춰온 기업들이 처음으로 한자리에 모이는 행사"라며 "AI 도입을 고민하는 중소 게임사와 인디 개발자들에게 최신 트렌드를 확인하고 업계 관계자들과 네트워킹할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

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한편 이번 행사는 공식 홈페이지를 통해 선착순 130명을 대상으로 사전 참가 신청을 받고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com