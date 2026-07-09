에픽게임즈 스토어에 입성한 농구게임 '3on3 프리스타일'…크로스플레이로 글로벌 저변 확대

조이시티는 온라인 농구 게임 '3on3 프리스타일(3on3 FreeStyle)'을 글로벌 게임 플랫폼 에픽게임즈 스토어에 정식 출시했다고 9일 밝혔다.
이번 출시는 글로벌 이용자 접점을 넓히고 서비스 플랫폼을 다변화하기 위한 전략의 일환이다. 특히 플랫폼 간 크로스플레이를 완벽하게 지원해 에픽게임즈 스토어 이용자는 물론 기존 플랫폼 이용자들과도 자유롭게 매칭을 맺고 함께 경기를 즐길 수 있다.
조이시티는 에픽게임즈 스토어 출시를 기념해 다양한 이벤트와 보상도 마련했다. 에픽게임즈 스토어를 통해 게임에 접속한 이용자를 대상으로 전용 인게임 이벤트를 진행한다. 최대 5성 스킬 레벨 캐릭터를 획득할 수 있는 드래프트 이벤트를 비롯해 친구 추천 이벤트, 코인 버프, 플레이 미션 등 다양한 성장 혜택을 제공한다.
이와 함께 신규 및 기존 이용자의 빠른 성장을 지원하기 위한 출시 기념 쿠폰 5종도 지급한다. 쿠폰에는 경험치와 인게임 재화, 치장 아이템, 캐릭터 성장 아이템 등 게임 플레이에 도움이 되는 보상이 담겼다. 쿠폰 코드는 '3on3 프리스타일' 공식 디스코드 채널에서 확인할 수 있다.
조이시티 관계자는 "에픽게임즈 스토어 출시를 통해 더 많은 글로벌 이용자들이 '3on3 프리스타일'을 손쉽게 즐길 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다양한 플랫폼과 서비스를 통해 이용자 저변을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com