'상류사회' 김규선, 임신 중 남편 속였다 "아들인 척했는데 2세는 딸"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김규선이 젠더리빌 파티 도중 예상치 못한 해프닝을 겪으며 태아의 성별을 공개했다.

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8일 김규선의 유튜브 채널에는 '젠더리빌 하다 부부싸움 할 뻔 | 아기 성별 공개 | 배우 김규선'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김규선은 "오늘 드디어 니프티 검사 결과가 나오는 날이다. 성별도 성별이지만 저위험군 결과가 나오길 바랐다"고 말했다. 이어 검사 결과를 확인한 그는 모두 저위험군 판정을 받았고, 안도의 한숨을 내쉬었다.

성별은 먼저 혼자 확인한 뒤 남편을 위한 젠더리빌 이벤트를 준비했다. 김규선은 "선생님이 초음파 검사 때 성별 힌트를 주셔서 어느 정도 짐작은 하고 있었다"며 "남편 리액션을 보기 위해 그동안 일부러 아들인 것처럼 연기했다"고 밝혔다.

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하지만 이벤트는 예상치 못한 실수로 위기를 맞았다. 남편이 풍선을 터뜨리기 전 스티커를 뜯으려다 안쪽 색깔을 먼저 확인해 버린 것. 김규선은 "왜 봤어? 성별 가린 스티커를 왜 뜯으려고 했어. 왜 파티를 망치냐"라며 당황했고, 두 사람은 웃음을 터뜨렸다. 이어 공개된 2세의 성별은 딸이었다.

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딸을 원했던 남편은 성별을 확인한 뒤 기쁨을 감추지 못했다. 남편은 "사실 난 90% 아들인 줄 알았다"고 털어놨다. 이에 김규선은 "저희 남편은 딸을 엄청 원했는데 일부러 아들인 척 했다. 더 놀래켜 주려고. 아들 이름도 고민하는 척하면서 계속 연기했다"고 고백했다.

이후 두 사람은 가족들에게도 성별을 알렸고, 가족들 역시 함께 기쁨을 나눴다.

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한편 김규선은 2010년 연예계에 데뷔해 영화 '상류사회'에서 강렬한 존재감을 드러내며 이름을 알렸다. 이후 드라마 '빅마우스', '마녀의 게임', '7인의 부활', '스캔들' 등 다양한 작품에 출연하며 꾸준히 활동을 이어왔다. 2017년 비연예인과 결혼했다.

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jyn2011@sportschosun.com