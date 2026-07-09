이상순, ♥이효리 유명세 이용했다 "커플 굿즈티 입자고 했다가 타박받아"(완벽한 하루)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리와 이상순 부부가 라디오에서 현실 부부다운 유쾌한 티키타카를 선보이며 웃음을 안겼다.

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9일 방송된 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'에는 작곡가 노영심과 가수 하림, 이효리가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 이효리는 '완벽한 하루' 로고가 새겨진 모자와 반팔 티셔츠를 착용한 채 등장했다. 근황을 묻는 질문에는 "요가 학원 운영하고 있고, 여기 오늘 굿즈 나왔다고 해서 마네킹처럼 끌려 나왔다. 집에서부터 입으라고 했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 이상순은 "우리가 방송에 같이 출연하니까 커플티로 인증하려고 한 거다"라고 설명하며 너스레를 떨었다.

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이를 듣던 하림은 "이효리를 판매원으로 끌어올 수 있는 유일한 사람"이라고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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이상순은 아내의 유명세를 활용하려 했던 속내도 솔직하게 털어놨다. 그는 "제가 오늘 긴장을 했다. 집에서 굿즈 입고 오라고 해서 타박을 많이 받았다"며 "아내가 '왜 자기를 이용하냐'고 하더라. 그래서 좀 찔렸다. 솔직히 좀 이용하고 싶은 마음이 있었다"라고 고백해 폭소를 안겼다.

이에 이효리 역시 특유의 쿨한 매력으로 유쾌하게 받아치며 부부의 현실 케미를 보여줘 훈훈함을 더했다.

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한편 이효리는 2013년 기타리스트 이상순과 결혼해 제주도에서 생활해왔으며, 2024년 서울 종로구 평창동으로 이사했다. 지난해 9월에는 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'를 개원해 운영 중이다.

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현재는 JTBC 예능 '연애전쟁'을 통해 데뷔 후 처음으로 연애 프로그램 MC에 도전하고 있다.