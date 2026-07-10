'김수현 명예훼손' 김세의 절박한 옥중 편지 "영치금 가압류 당해 생존 위험"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김수현 명예훼손 등 혐의로 구속기소된 김세의 가로세로연구소(이하 가세연)대표가 구치소 안에서 유튜버 '장사의 신' 은현장이 신청한 영치금 가압류로 인해 생존의 위협에 빠졌다고 호소했다.

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가세연 측은 지난 8일 방송을 통해 김세의가 지난 2일 구치소에서 작성해 보낸 편지 내용을 공개했다.

편지에서 김세의는 "오늘 교도관으로부터 '은현장이 공탁금 2,000만 원을 내고 내 영치금 1억 원을 가압류한다'는 내용의 서류를 받았다"라고 밝혔다.

그는 "내 영치금 통장에는 30만 원이 있었는데 문제는 영치금 가압류로 생수, 휴지와 치약, 칫솔, 의약품 등을 구매하지 못해 생존의 위험에 빠졌다"고 주장했다. 또 "최근 며칠 동안 몸살감기와 배탈로 아침과 저녁마다 구토하는 일이 많은데 감기약과 배탈약도 구매할 수 없다"라고 "앞으로는 아파도 약을 살 수 없으니, 걱정이 이만저만이 아니다"라고 토로했다.

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김세의는 "여러분께 전달하던 편지도 앞으로 불가능하다. 구매한 우표는 이제 4장밖에 안 남았다"라며 "두루마리 휴지도 2개 남아 있는데 얼마나 버틸지 모르겠다"라며 전했다.

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이어 "영치금 계좌를 공개해 돈벌이를 한 적도 없다. 오로지 가세연이 잘 유지되기를 바라는 마음뿐"이라며 "그래서 어머니께서 넣어 주신 영치금 30만 원이 전부이고, 이는 생존에 필수적인 금액"이라고 강조했다. 그러면서 "법원에 생존에 필요한 최소한의 금액을 가압류 범위에서 제외해 달라고 요청할 계획"이라고 덧붙였다.

한편, 김세의는 은현장을 상대로 대북송금설과 주가조작설, 중국인설 등 각종 의혹을 제기해 왔다. 은현장은 이로 인해 8년간 운영해 온 사업이 일주일 만에 협력업체까지 피해를 보았다고 주장해 왔다.

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이후 은현장은 김세의가 명예훼손 등 혐의로 구속된 뒤 "구치소에서 소시지도 못 사 먹게 하겠다"며 구치소 영치금 채권 1억 원을 가압류했다고 밝힌 바 있다.

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anjee85@sportschosun.com