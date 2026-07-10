쯔양, 망해서 폐업한 줄 알았는데..가게 접은 이유 "그만두기 전까지도 인기 많았다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유튜버 쯔양이 과거 운영했던 가게들을 정리한 이유를 솔직하게 밝혔다.

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9일 쯔양의 유튜브 채널에는 '망한 줄 아셨죠..? 가게를 전부 정리한 이유.. 정원분식 불시 점검 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 쯔양은 경기도 시흥에 남아 있는 유일한 정원분식을 찾았다. 과거 자신의 이름을 걸고 분식집과 돈가스집을 운영했던 그는 2024년 대부분의 매장을 정리했지만, 현재는 이 매장 한 곳만 운영 중이다.

쯔양은 가게를 정리한 이유에 대해 "왜 (가게들이) 없어졌는지 댓글이 많이 달렸다. 방송하면서 같이 (운영)하는 게 내가 너무 신경을 못 쓰는 거 같고 걱정되는 것들도 많아서 나중에 좀 여유가 생겨서 다시 할 수 있을 때까지 접어두기로 했다"고 설명했다.

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이어 "가게를 운영하면서 진짜 멀티가 안 된다는 걸 깨달았다. 처음에 오픈했을 때는 가게에서 아침부터 밤까지 붙어있으면서 중간에 촬영하러 가야 했는데 촬영에 집중이 하나도 안 됐다"며 "음식이 입에 많이 들어가지도 않고 가게 하느라 신경도 못 써서 업로드도 제대로 못 하니까 PD님과 진짜 많이 싸웠다"고 말했다.

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또 "적당히 나눠서 하자고 해서 반은 나오고, 반은 안 나오다가 어느 정도 자리가 잡혀서 그 뒤로 가끔 나갔는데 이게 시간이 1~2년 지나니까 내가 너무 신경을 못 쓰는것 같았다"고 털어놨다.

그러면서 "(장사) 그만두기 전까지 사실 내 입으로 말하기 부끄럽지만 인기가 그때까지도 많았다. 나 보러 왔는데 맨날 없다는 이야기도 나오니까 좀 방송 쪽으로 여유가 생기면 그때 다시 고민해 볼 것 같다. 한 번이든 여러 번이든 방문해 주셨던 분들께는 감사드린다"고 밝혔다.

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이날 여름을 맞아 매장 불시 점검에 나선 쯔양은 현재 판매 중인 메뉴들을 주문해 직접 맛과 상태를 꼼꼼히 확인했다. 시식을 마친 뒤에는 직원들과 함께 맛 개선을 위한 회의도 진행했다.

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쯔양은 "이 매장은 예전 맛은 남아 있지 않지만 서핑장 특성상 원래의 맛을 구연하는 데는 한계가 있다"며 "맛없는 건 아니지만 내가 봤을 때 부족한 점들을 계속 보완하러 올 테니까 맛있게 변화시켜 보도록 하겠다"고 전했다.