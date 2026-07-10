'혼외자 육아' 김민희, 다시 홍상수 카메라 앞으로..'눈 둘 데가 없네' 로카르노영화제 초청

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김민희가 다시 카메라 앞으로 나섰다. 홍상수 감독 35번째 영화 '눈 둘 데가 없네'(영화제작전원사 제작)가 내달 열리는 제79회 로카르노 영화제 국제 경쟁 부문에 이름을 올렸다.

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해외 배급사인 화인컷에서 전하는 바에 의하면 9일(현지시간 기준) 로카르노 영화제 집행위원회는 홍상수 감독의 35번째 신작 '눈 둘 데가 없네'의 국제경쟁 부문에 공식 초청되었음을 발표했다.

로카르노 영화제(Locarno Film Festival)는 스위스의 로카르노에서 매년 8월에 열리는 국제 영화제로, 1946년에 창설된 이 영화제는 세계에서 가장 오래된 영화제 중 하나이며 예술적이고 실험적인 작가주의 영화들을 선보이는 것으로 유명하다.

'눈 둘 데가 없네'는 2024년 '수유천'(국제경쟁/ 최우수연기상), 2018년 '강변호텔'(국제경쟁/ 최우수연기상), 2015 '지금은맞고그때는틀리다'(국제경쟁/ 황금표범상, 최우수연기상), 2013년 '우리 선희'(국제경쟁/ 감독상)에 이어 5번째로 로카르노 영화제에 공식 초청된 홍상수 감독의 작품이 되었다.

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로카르노 영화제는 본 영화의 초청글에서 "우리 모두는 영화가 일으키는 시적 표현과 그것을 가능케 한 세련된 기교를 통해 영화의 모든 이미지, 모든 말들, 모든 만남들이 삶의 의미와 아름다음과 복잡성을, 너무나도 편안하고 애쓰지 않은 듯 보이는 방식으로 전달하고 있음에 깊이 감동받았다. 홍상수 감독이 왜 우리 시대의 위대한 거장 중 한 명임을 다시 한 번 보여줬다"라고 밝혔다.

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'눈 둘 데가 없네'는 홍상수 감독의 전작들에 다수 출연해온 김민희와 권해효, 신석호, 박미소가 참여했으며, 드라마를 중심으로 활동해온 최명길이 홍상수 감독과 처음으로 협업하였다.

올해 79회를 맞은 로카르노 영화제는 오는 8월 5일부터 15일까지 진행된다. '눈 둘 데가 없네'는 로카르노 영화제를 통해 월드 프리미어로 공개된다.

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'눈 둘 데가 없네'는 김민희, 최명길, 권해효, 신석호, 박미소가 출연했고 홍상수 감독이 제작 및 감독부터 촬영, 녹음, 편집, 음악까지 전면에 나섰다. 김민희 역시 출연 뿐만 아니라 제작실장까지 담당했다. 올해 하반기 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com