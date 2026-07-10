'혼전임신' 김지영, '70kg 만삭' 거울샷에 깜짝.."실제로 3배 더 커 보여"

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[스포츠조선 이게은기자] '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 임신 후 근황을 전했다.

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10일 김지영은 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 그는 더욱 커진 D라인에 손을 얹고 예비엄마의 설렘을 드러냈다.

이어 "70kg 찍었다(필라테스샵 거울 왜 이렇게 날씬해 보이지. 실제로는 3배 되는 거 같다) 막달되니까 안 붙던 얼굴살도 붙는다"라며 출산을 앞두고 달라진 몸 상태를 털어놨다. 또 "이제 37주 돌입"이라며 출산이 임박했음을 알리기도 했다.

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한편 김지영은 채널A '하트시그널4'에 출연하며 얼굴을 알렸고 지난 2월 독서 모임 커뮤니티 트레바리 대표 윤수영 대표와 결혼식을 올렸다.

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그는 최근 "다낭성 난소 증후군을 앓고 있다. 난소 배출이 규칙적이지 않은 거라, 20대 초중반부터 치료 목적으로 경구피임약을 복용했다. 5~6년간 복용하다가 두 달 휴약기를 가졌는데, 그때 2세가 찾아왔다"라며 혼전임신 비하인드를 전해 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com