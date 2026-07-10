세븐틴, 日 레코드협회 밀리언 인증 "놀라운 소식"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 세븐틴이 일본에서 대기록을 세웠다.

Advertisement

10일 일본 레코드 협회에 따르면 세븐틴의 미니 11집 '세븐틴스 헤븐'이 6월 누적 출하량 100만장을 돌파, 골든 디스크 '밀리언' 인증을 받았다.

일본 레코드 협회는 매월 음반 누적 출하량을 기준으로 골드(10만장), 플래티넘(25만장), 더블 플래티넘(50만장), 트리플 플래티넘(75만장), 밀리언(100만장) 등 골드 디스크 인증을 준다. 세븐틴은 올해 해외 아티스트로는 첫 밀리언 인증을 받아냈다.

이로써 세븐틴은 일본 첫 번째 EP '드림'과 미니 10집 'FML'에 이어 세 번째 밀리언 인증을 손에 넣게 됐다. 특히 'FML'과 '세븐틴스 헤븐'은 한국에서 발매된 앨범이라는 점에서 관심을 끈다. 하이브 재팬에 따르면 2000년대 이후 한국 음반으로 현지 출하량 100만장을 넘긴 K팝 아티스트는 세븐틴 뿐이다.

Advertisement

'세븐틴스 헤븐'은 초동 500만장을 돌파한 유일한 K팝 앨범이다. 이 앨범이 출시된지 1년 8개월여가 지났음에도 밀리언 인증을 받았다는 건, 상당히 고무적인 일이다. 구보 판매 추이는 신규 팬덤 유입을 가늠하는 지표로도 해석될 수 있기 때문이다.

Advertisement

세븐틴은 "놀라운 소식을 접하게 되어 기쁘고 행복하다. 응원해주신 캐럿(CARAT.팬덤명) 여러분에게 진심으로 감사하다. 앞으로 다양한 활동을 보여드릴 테니 따뜻한 응원 부탁드린다"라고 전했다.

세븐틴은 유닛 및 개인 활동을 전개하고 있다. 디에잇과 버논의 유닛 V8은 6월 29일 미니 1집을 발표하고 11일 단독 공연 '버논 디 에잇 [V8] 라이브'를 개최한다. '만능 막내' 디노는 8월 3일 부캐 '피철인'으로 솔로 앨범을 선보인다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com