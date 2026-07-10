'학폭 의혹' 황영웅, KBS로 방송 복귀…제작사 "OST 예정대로 공개"[공식]

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[스포츠조선 백지은 기자] 학폭 의혹으로 물의를 빚었던 가수 황영웅이 KBS를 통해 방송에 복귀한다.

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10일 KBS2 주말극 '사랑을 처방해 드립니다' OST 제작사 측은 "황영웅이 부른 OST를 예정대로 공개한다"고 밝혔다.

최근 황영웅의 OST 무산설이 제기됐다. 황영웅은 4일 대구의 한 호텔에서 열린 팬미팅에서 'OST 작업을 마쳤지만 최종 계약이 불발됐다'는 취지의 발언을 했고, 이 OST가 바로 '사랑을 처방해 드립니다' OST 였던 것으로 알려졌다.

이에 대해 제작사 측은 드라마 방영 전, OST 제작 초기에서 황영웅을 비롯한 여러 트로트 가수로 가창 라인업을 구성하고 프로젝트를 진행해왔으며 내부 검토를 거쳐 기존 계획에 따라 음원을 공개하기로 했다는 입장을 전했다.

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제작사 측은 "황영웅의 이번 참여는 드라마 출연이나 별도의 방송 활동이 아닌 OST 가창이며, 제작사는 작품의 음악적 구성과 제작 과정 등을 종합적으로 고려해 공개 방침을 정했다"고 설명했다.

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황영웅은 2023년 MBN '불타는 트롯맨'의 강력한 우승후보로 얼굴을 알렸다. 그러나 결승 2차전을 앞두고 학교 폭력 및 데이트 폭력 의혹, 군 후임병 학대 의혹, 상해 전과 의혹 등이 제기되며 자진 하차했다.

당시 황영웅은 "어린 시절의 일이라고 변명하지 않겠다. 지난 시간을 돌아보며 반성하고 오해는 풀고 진심으로 사과하겠다"고 의혹을 인정하는 듯한 입장을 발표했다.

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그러나 황영웅은 같은해 6월 1인 기획사인 주식회사 골든보이스를 설립하고 복귀했다. 또 지난 1월에는 "악의적인 편집과 허위 주장이 포함돼 있다"며 학교 생활기록부를 공개, 해당 의혹들을 부인했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com