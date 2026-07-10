김민희, 출산 후 첫 영화서 여전한 미모...♥홍상수 신작, 로카르노 경쟁 진출

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[스포츠조선 정안지 기자]홍상수 감독의 35번째 장편 영화 '눈 둘 데가 없네'가 제79회 로카르노 영화제 국제경쟁 부문에 공식 초청된 가운데 스틸 속 배우 김민희의 출산 후에도 여전히 아름다운 모습이 공개돼 눈길을 집중시켰다.

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지난 9일 로카르노 영화제 집행위원회는 홍상수 감독의 35번째 신작 '눈 둘 데가 없네'의 국제경쟁 부문에 공식 초청 소식을 전했다.

영화 '눈 둘 데가 없네'에는 홍상수 감독의 전작들에 다수 출연해온 배우 김민희와 권해효, 신석호, 박미소가 참여했으며, 드라마를 중심으로 활동해온 최명길 배우가 홍상수 감독과 처음으로 협업했다. 특히 김민희는 제작실장에도 이름을 올렸다.

이로써 홍상수 감독은 이번 작품으로 '수유천(2024)', '강변호텔(2018)', '지금은맞고그때는틀리다(2015)', '우리 선희(2013)'에 이어 5번째로 로카르노 영화제에 공식 초청됐다.

사진=온라인커뮤니티

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영화제 측은 초청 이유에 대해 "우리 모두는 영화가 일으키는 시적 표현과 그것을 가능케 한 세련된 기교를 통해 영화의 모든 이미지, 모든 말들, 모든 만남들이 삶의 의미와 아름다음과 복잡성을, 너무나도 편안하고 애쓰지 않은 듯 보이는 방식으로 전달하고 있음에 깊이 감동받다. 홍상수 감독이 왜 우리 시대의 위대한 거장 중 한 명임을 다시 한 번 보여주었다"고 밝혔다.

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제79회 로카르노 영화제는 오는 8월 5일부터 15일까지 열린다. '눈 둘 데가 없네'는 로카르노 영화제를 통해 월드 프리미어로 공개된 이후 올해 하반기 국내 개봉 예정이다.

한편 홍상수 감독과 김민희는 지난 2015년 영화 '지금은 맞고 그때는 틀리다'를 통해 감독과 배우로 처음 호흡을 맞춘 뒤 연인 관계로 발전했다. 이후 2017년 영화 밤의 해변에서 혼자 기자간담회에서 직접 관계를 인정하며 공개 행보를 이어왔다.

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이후 홍상수 감독과 김민희는 대부분의 작품을 함께 작업해왔다. 특히 김민희는 박찬욱 감독의 영화 '아가씨' 이후 홍상수 감독 작품에만 참여하며 협업을 지속하고 있다. 최근 개봉한 영화 '그녀가 돌아온 날'에서는 홍상수 감독이 연출과 각본, 제작 전반을 맡았고 김민희는 제작실장으로 이름을 올렸다.

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또한 두 사람은 지난해 4월 혼외자를 얻은 것으로 알려졌다. 홍상수 감독은 과거 아내를 상대로 이혼 조정 및 소송을 제기했으나 받아들여지지 않았고, 항소를 포기하면서 현재 법적 혼인 관계를 유지 중이다.

지난 2024에는 홍상수 감독과 배우 김민희의 투샷이 포착, 이 과정에서 흰머리가 가득한 김민희의 모습이 화제를 모으기도 했다.

anjee85@sportschosun.com