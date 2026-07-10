"40세에 분유 먹어"…최다니엘, 유통기한 3주 지난 우유도 마시는 '충격 식성' 고백

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 최다니엘이 "유통기한이 3주 지난 우유를 아무렇지 않게 마시고 곰팡이가 핀 음식도 곰팡이 부분만 도려내 먹는다"고 밝혀 놀라움을 안긴다.

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12일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '예능 대세'로 불리는 배우 최다니엘이 스페셜 MC로 출연해 반전 매력을 선보일 예정이다.

최근 SBS '미우새' 스튜디오를 찾은 최다니엘은 유통기한이 3주 지난 우유를 아무렇지 않게 마시고 곰팡이가 핀 음식도 곰팡이 부분만 도려내 먹는다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 게다가 40세가 된 지금도 분유를 즐겨 먹는 독특한 식성까지 공개해 눈길을 끌었다.

이어 최다니엘은 20대 시절 술자리 '왕게임'으로 연상의 누나와 첫키스를 하게 된 사연을 털어놨다. 이에 MC 서장훈은 "뽀뽀도 아니고"라며 놀라움을 감추지 못했고, MC 신동엽은 "왕이 시키니까 거역하면 안 되죠"라고 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 당시 최다니엘은 첫키스 이후 한동안 그 누나를 짝사랑하게 됐고, 결국 마음을 전하기 위해 직접 찾아가 고백하기로 결심했다는데, 과연 그의 고백은 어떤 결말을 맞았을지 궁금증을 자아낸다.

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또한 최다니엘은 예능 프로그램 '구기동 프렌즈'에서 호흡을 맞춘 장도연을 언급하며 스튜디오를 술렁이게 만들었다. 평소 장도연의 팬이었다는 그는 장도연 때문에 프로그램 출연을 결심했다고 밝혔다. 최다니엘은 '함께 촬영하며 설렌 적이 있냐'는 질문에도 "설렌 적 있다"라고 솔직하게 고백했다. 이에 MC 서장훈은 "내가 물어보고도 깜짝 놀랐다. 다른 얘기할 줄 알았다"며 예상 밖의 답변에 당황스러움을 감추지 못했다. 이어 최다니엘은 장도연을 향한 영상편지까지 남겨 스튜디오를 더욱 뜨겁게 달궜다는 후문이다.

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최다니엘의 솔직한 입담과 반전 매력, 그리고 어디서도 공개하지 않았던 특별한 이야기는 12일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com