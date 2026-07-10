'위고비 해명' 이대호, 20kg 감량후 홀쭉해진 비주얼 "밥 줄이고 운동 많이 해"(식빵언니)

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[스포츠조선 김소희 기자] '조선의 4번 타자' 이대호가 다이어트에 대한 오해를 바로 잡았다.

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9일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 '영구 결번? 아무나 하는 거 아니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 스포츠 레전드 김연경과 이대호가 만나 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

김연경은 이대호를 보자마자 "선수 때보다 많이 야위신 것 같다"라고 말했고, 이대호는 "모든 분들이 그렇게 이야기한다. '왜 선수 때는 다이어트 안 했냐'라고 하신다"며 "근데 그때도 맨날 했다"라고 억울함을 드러냈다.

이어 그는 "시즌 때는 살이 찌는 선수였고 시즌이 끝나면 다이어트를 하는 선수였다"며 "선수를 그만둔 뒤에는 계속 꾸준히 관리하려고 한다. 먹는 걸 줄이고 운동도 계속 하고 있다"라고 근황을 전했다.

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이에 김연경이 "시즌 때는 살이 찌는 이유가 있냐"라고 묻자, 이대호는 "야구는 야간 경기를 하지 않냐. 일주일에 여섯 경기를 하고 야간 경기를 마친 뒤 저녁을 먹다 보면 항상 살이 찌더라. 밤 11시~12시에 밥을 먹고 새벽 2시에 자면 다 살로 간다"라고 설명했다.

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이를 들은 김연경은 "야식이 되니까 그런가 보다. 아무래도 혈당 스파이크가 올라오면 바로 잠들어서 그런가 보다"라고 공감했다.

한편 이대호는 지난해 20㎏ 감량에 성공한 사실을 공개하며 화제를 모았다. SBS '동상이몽 2-너는 내 운명'에 출연한 그는 3개월간 식단 관리와 운동으로 체중을 감량했다며 "최근에는 위고비를 시작했는데 전부 위고비로 뺐다고 와전됐다. 3개월 동안 1일 1식하고 좋아하는 술도 한 잔 안 먹고 뺐다"고 직접 해명한 바 있다.