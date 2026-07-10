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'위고비 해명' 이대호, 20kg 감량후 홀쭉해진 비주얼 "밥 줄이고 운동 많이 해"(식빵언니)

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'위고비 해명' 이대호, 20kg 감량후 홀쭉해진 비주얼 "밥 줄이고 운동 많이 해"(식빵언니)

[스포츠조선 김소희 기자] '조선의 4번 타자' 이대호가 다이어트에 대한 오해를 바로 잡았다.

9일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 '영구 결번? 아무나 하는 거 아니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 스포츠 레전드 김연경과 이대호가 만나 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

김연경은 이대호를 보자마자 "선수 때보다 많이 야위신 것 같다"라고 말했고, 이대호는 "모든 분들이 그렇게 이야기한다. '왜 선수 때는 다이어트 안 했냐'라고 하신다"며 "근데 그때도 맨날 했다"라고 억울함을 드러냈다.

이어 그는 "시즌 때는 살이 찌는 선수였고 시즌이 끝나면 다이어트를 하는 선수였다"며 "선수를 그만둔 뒤에는 계속 꾸준히 관리하려고 한다. 먹는 걸 줄이고 운동도 계속 하고 있다"라고 근황을 전했다.

'위고비 해명' 이대호, 20kg 감량후 홀쭉해진 비주얼 "밥 줄이고 운동 많이 해"(식빵언니)

이에 김연경이 "시즌 때는 살이 찌는 이유가 있냐"라고 묻자, 이대호는 "야구는 야간 경기를 하지 않냐. 일주일에 여섯 경기를 하고 야간 경기를 마친 뒤 저녁을 먹다 보면 항상 살이 찌더라. 밤 11시~12시에 밥을 먹고 새벽 2시에 자면 다 살로 간다"라고 설명했다.

이를 들은 김연경은 "야식이 되니까 그런가 보다. 아무래도 혈당 스파이크가 올라오면 바로 잠들어서 그런가 보다"라고 공감했다.

한편 이대호는 지난해 20㎏ 감량에 성공한 사실을 공개하며 화제를 모았다. SBS '동상이몽 2-너는 내 운명'에 출연한 그는 3개월간 식단 관리와 운동으로 체중을 감량했다며 "최근에는 위고비를 시작했는데 전부 위고비로 뺐다고 와전됐다. 3개월 동안 1일 1식하고 좋아하는 술도 한 잔 안 먹고 뺐다"고 직접 해명한 바 있다.

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