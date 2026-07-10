'4년만 결별' 아이유♥이종석, 처음부터 SNS 맞팔 안 했다 '과거 행적' 재조명

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 아이유와 배우 이종석이 공개 연애 4년 만에 결별했다는 소식이 알려지서 온라인에서는 "예상했던 결말"이라는 반응이 쏟아지고 있다. 특히 두 사람이 공개 열애 기간에도 SNS 맞팔을 하지 않았던 점 등을 언급한 과거 게시글이 다시 화제를 모으고 있다.

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10일 아이유와 이종석 측은 "두 사람이 최근 연인 관계를 정리하고 좋은 선후배 사이로 남기로 했다"고 밝혔다.

두 사람은 2012년 SBS '인기가요' MC로 처음 인연을 맺은 뒤 오랜 시간 친분을 이어오다 2022년 연인으로 발전했다. 그러나 바쁜 활동이 이어지면서 자연스럽게 만남이 줄었고 결국 각자의 길을 걷기로 한 것으로 알려졌다.

결별 소식이 전해지자 SNS와 온라인 커뮤니티에는 "어느 정도 예상했다", "이미 조짐이 보였다"는 반응이 잇따랐다.

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특히 한 누리꾼은 결별 보도가 나오기 전 "이번에도 루머인 줄 알았는데 결국 사실이었다"며 아이유와 이종석의 공개 열애 4년을 되짚어 눈길을 끌었다. 이어 두 사람이 서로의 SNS를 처음부터 팔로우하지 않았고 공개적으로 서로를 언급하거나 축하 메시지를 남기는 일도 많지 않았다는 점 등을 언급하며 결별 가능성을 조심스럽게 추측했던 게시글이 뒤늦게 관심을 받고 있다.

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온라인에서는 "바쁜 일정 때문에 자연스럽게 멀어진 것 같았다", "예전부터 둘이 공개적으로 함께 언급하는 일이 거의 없었다", "결국 결별설이 사실이 됐다"는 의견이 이어졌다.

다만 다른 누리꾼들은 "연애 방식은 개인의 선택", "SNS 활동만으로 관계를 단정할 수는 없다", "헤어진 뒤에야 과거를 끼워 맞추는 해석도 많다"며 신중한 반응을 보이기도 했다.

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아이유와 이종석은 공개 열애 기간에도 여러 차례 결별설에 휩싸였지만 그동안에는 모두 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 이번에는 양측이 직접 결별 사실을 인정하면서 4년간 이어진 공개 연애에 마침표를 찍게 됐다.

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한편 이종석은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 공개를 앞두고 있으며, 드라마 '이섭의 연애' 출연도 확정했다. 아이유는 MBC 드라마 '21세기 대군부인' 촬영을 마치고 새 앨범 준비와 오는 9월 콘서트를 앞두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com