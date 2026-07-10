[공식] '에스파 소속' SM, 악플러에 칼 빼들었다 "게시글 삭제해도 처벌 못 피해, 모든 법적수단 동원"

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[스포츠조선 김소희 기자] SM엔터테인먼트가 소속 아티스트를 향한 악성 게시물과 권리 침해 행위에 대해 강경 대응 방침을 재차 밝혔다.

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SM엔터테인먼트는 10일 공식 공지를 통해 "당사 아티스트 권리 침해 행위에 대한 대응 현황을 안내드린다"며 현재 법적 대응 진행 상황을 공개했다.

SM은 "최근 일부 악성 게시자들이 계정 및 게시글 삭제, 비활성화, 비공개 전환 등 각종 우회 행위를 통해 법적 책임을 회피하려 하고 있음을 인지하고 있다"면서도 "어떠한 우회 행위도 법적 책임이나 처벌을 피할 수 없다"고 엄중히 경고했다.

이어 "당사는 이미 실시간 채증을 통해 법적 대응에 필요한 자료를 충분히 확보하고 있으며, 우회 행위를 포함한 모든 불법 행위에 대해 예외 없이 강력한 법적 대응을 진행 중"이라고 밝혔다.

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특히 자체 제보 플랫폼 '광야 119(KWANGYA 119)'를 통해 접수된 X(옛 트위터), 디시인사이드, 유튜브, 더쿠를 비롯해 네이버·다음 카페, 네이트판, 인스티즈, 인스타그램 등 각종 플랫폼의 불법 게시물과 계정 수백 건을 토대로 이미 고소를 진행 중이라고 전했다.

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끝으로 SM은 "각종 플랫폼에서 행해지는 허위사실 유포, 명예훼손, 성희롱, 딥페이크, 저작권 침해 등 다양한 불법 행위를 상시 모니터링하고 있다"며 "익명 뒤에 숨어 불법 행위를 저지르는 자들에 대해 선처 없는 무관용 원칙 아래 모든 법적 수단을 동원해 엄중한 법적 책임을 묻겠다"고 강조했다.

현재 SM엔터테인먼트에는 그룹 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, 엑소, 레드벨벳, 엔시티, 에스파, 라이즈 등이 소속돼 있다.