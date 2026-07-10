강예원, '초롱이' 고규필과 키스신.."입술 다 뜯겨, 누나 배고팠나보다"(광예원)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고규필이 영화 '어쩌다 셰프'에서 호흡을 맞춘 강예원과의 키스신 비하인드를 공개했다.

Advertisement

지난 9일 유튜브 채널 '광예원'에는 "배우 동생들과 흑백요리사 이모카세 (+고규필, 김기남)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 영화 '어쩌다 셰프'에 함께 출연한 배우 강예원, 고규필, 김기남이 '이모카세' 김미령의 식당을 찾아 식사를 즐기며 촬영 당시의 에피소드를 나누는 모습이 담겼다.

강예원은 영화를 "요리하는 영화"라고 소개한 뒤 고규필과 극 중 관계에 대해 설명했다. 이에 김기남이 "연인이 아니라 일방적으로 규필이가 좋아한 것"이라고 정정했고, 강예원은 "좋아했는데 나중에 규필이의 사랑을 받으면 키스를 하게 되지 않냐"고 말하며 자연스럽게 키스신 비하인드로 이야기를 이어갔다.

Advertisement

이에 고규필은 "(내가 맡은 인물이) 연애를 잘 못하는 캐릭터인데, 누나가 '아이X 몰라' 하더니 그냥 (키스를) 하시더라"며 당시 상황을 떠올렸다.

Advertisement

이어 "깜짝 놀랐다. (누나가) 배고팠나 보더라. 입술이 다 뜯겨 나갔다. 내 입술이 고기인 줄 알았나 보더라"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이를 듣던 김기남 역시 "컷 사인이 나고 보니까 규필이 입술 주위가 시뻘겋더라"고 거들며 현장 분위기를 전해 폭소를 더했다.

Advertisement

한편 세 사람이 출연하는 영화 '어쩌다 셰프'는 '감쪽같은 그녀'를 연출한 허인무 감독의 신작이다. 배우 나문희와 성동일이 주연을 맡았으며, 고규필, 김기남을 비롯해 강예원, 송지효 등 탄탄한 캐스팅 라인업을 완성했다

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com