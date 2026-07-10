브브걸 은지, 비치웨어 입고 뽐낸 청량美…'원조 서머퀸'의 귀환

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 브브걸(BBGIRLS)이 신곡 'BODY WAVE'(바디 웨이브)로 컴백을 앞둔 가운데, 은지가 청량한 콘셉트 포토를 공개했다.

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브브걸(BBGIRLS, 민영·은지·유나)은 지난 9일 공식 SNS를 통해 새 싱글 'BODY WAVE'(바디 웨이브) 은지의 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 사진 속 은지는 휴양지를 연상시키는 이국적인 배경 속에서 비치웨어 스타일링을 완벽하게 소화했다. 썬베드에 누워 카메라를 응시한 은지는 긴 생머리와 함께 화사한 메이크업으로 청량하면서도 에너제틱한 무드를 자아냈다.

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또 다른 컷에서 은지는 스포티한 레드와 옐로우 컬러의 크롭 의상으로 반전 매력을 선사했다. 자연스럽게 올린 헤어스타일로 발랄함을 더한 은지는 통통 튀는 표정으로 시선을 끌었다.

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매 활동마다 리스너들의 귀를 사로잡으며 활약해 온 브브걸은 이번 신곡으로 특유의 건강미 넘치고 활력 가득한 에너지를 전한다. 은지의 독보적인 비주얼이 담긴 콘셉트 포토가 베일을 벗으면서 올여름 가요계를 뜨겁게 강타할 브브걸의 컴백에 팬들의 기대감이 높아지고 있다.

브브걸은 2011년 데뷔 이후 '롤린'(Rollin')과 '운전만해'(We Ride) 등 다수의 곡으로 역주행 신드롬을 일으키며 대중의 큰 사랑을 받았다. 2024년 소속사 GLG에 새 둥지를 튼 이후에는 싱글 'LOVE 2'(러브 투)를 발매하는 등 활발한 행보를 보여왔다. 지난해 5월에는 리메이크 음원 '희망사항'을 선보인 데 이어 첫 공식 팬미팅까지 성공적으로 마쳤다.

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한편 브브걸의 새 싱글 'BODY WAVE'는 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

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joyjoy90@sportschosun.com