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이주승, 할아버지 뜻 따라 1억 전액 기부…"좋아하시겠다" 할머니 끝내 오열

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이주승, 할아버지 뜻 따라 1억 전액 기부…"좋아하시겠다" 할머니 끝내 오열

[스포츠조선 이지현 기자]배우 이주승이 할아버지의 뜻을 이어 우승 상금 1억 원 전액을 기부한 사연을 전하며 끝내 눈물을 보였다.

10일 방송된 MBC '나 혼자 산다' 말미 예고편에서는 이주승이 어머니와 함께 할머니 댁을 찾는 모습이 공개됐다.

이날 이주승은 "할아버지가 돌아가신 뒤 할머니께서 많이 적적해하시고 외로워하셔서 달래드리러 왔다"며 방문 이유를 밝혔다.

이주승은 할머니가 우울하지 않도록 맛있는 음식을 함께 나누며 다정한 시간을 보냈고, 손자의 정성 어린 모습에 할머니는 환한 미소를 지었다.

이주승, 할아버지 뜻 따라 1억 전액 기부…"좋아하시겠다" 할머니 끝내 오열

특히 이날 이주승은 감독 서바이벌 우승 트로피를 할머니 품에 안겨드리며 뭉클한 순간을 만들었다. 그는 "할아버지가 늘 '너는 감독으로 성공할 사람'이라며 '이 감독, 이 감독' 하고 불러주셨다"며 "1등을 해서 상금을 받았는데 전액 기부했다"고 전했다.

손자의 이야기를 들은 할머니는 트로피를 꼭 끌어안은 채 눈물을 흘리며 "고맙다", "할아버지가 정말 좋아하시겠다"고 말했다. 이를 지켜보던 이주승 역시 인터뷰를 위해 카메라 앞에 앉았지만 쉽게 말을 잇지 못한 채 눈시울을 붉혀 보는 이들의 마음까지 먹먹하게 만들었다.

한편 이주승은 ENA·라이프타임 예능 '디렉터스 아레나' 숏드라마 감독 서바이벌에서 최종 우승을 차지했다. 그는 우승 상금 1억 원 전액을 한부모 가정을 위해 기부하며 선한 영향력을 전해 많은 박수를 받았다.

olzllovely@sportschosun.com

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