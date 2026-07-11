클릭비 오종혁, 노민혁과 11년 손절 "가치관 안 맞아 대립, 15분 만 화해"(해투)

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[스포츠조선 김소희 기자]원조 아이돌 밴드 클릭비가 11년 만에 완전체로 뭉친 가운데, 멤버 오종혁이 노민혁과의 불화설에 대해 직접 입을 열었다.

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10일 첫 방송된 KBS2 새 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')에는 클릭비 멤버 전원이 출연해 오랜만에 완전체 모습을 선보이며 반가움을 안겼다

이날 유재석은 "클릭비 7명이 완전체로 나올 줄 몰랐다"며 놀라움을 드러냈다. 이에 오종혁은 "저희가 11년 만에 모였는데, 이렇게 된 게 저랑 이 친구(민혁)가 안 봤었다"고 털어놔 모두를 놀라게 했다.

예상치 못한 고백에 유호석은 "얼마나 솔직하게 이야기할 거냐"며 놀라워했고, 스튜디오는 웃음으로 물들었다.

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오종혁은 "뭔가 서로 가치관과 방향성이 너무 다른 상태로 대립했고, 서로 자존심이 세다 보니까 '안 봐' 이러고 10년이 지났다"며 "그 사이에 멤버들이 애를 많이 썼다. '둘이 만나 보라'고 하면서 자리를 마련해 줬는데 15분 만에 풀렸다"고 당시를 떠올렸다.

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노민혁은 "이번에 만나서 얘기를 해보니 명확하고 정확한 게 많이 보여서 오해가 풀렸다"고 밝혔고, 김상혁은 "그런 차에 '해투'가 새롭게 나왔고, 이 포맷에 저희가 나오면 좋을 것 같다고 생각했다"고 덧붙이며 출연 이유를 밝혔다.