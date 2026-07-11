BTS 진, 친분없는 강승윤에 먼저 연락 "같이 조교하자고, 초코박스까지 줬다"(불후)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 위너 출신 강승윤이 훈련병 시절 조교로 만난 BTS 진의 미담을 공개한다.

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KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(11일) 방송되는 764회는 대한민국 록밴드계의 살아있는 전설 '부활'의 40주년을 기념해 '불후의 명곡-아티스트 김태원 편'으로 꾸며진다. 이를 위해 강승윤, 김신의밴드, 육중완밴드, 이예지, 이승협&유회승(엔플라잉), 조째즈까지 명품 록스피릿을 지닌 실력파 보컬리스트들이 출격해 기대를 모으고 있다.

이 가운데 반가운 얼굴이 토크대기실을 환하게 밝힌다. 입대 직전 '불후'에 출연했다가 약 3년 만에 '불후'에 돌아온 강승윤이 그 주인공. 강승윤은 "입대 전에 왕중왕전 티켓을 땄는데 입영 통지서가 너무 빨리 나와서 왕중왕전을 못 나갔다. 그럼 티켓이 유효한 거 아니냐"라며 너스레를 떤다. 이에 김준현은 "군대 다녀오더니 넉살이 많이 늘었다"라며 놀라 웃음을 자아낸다.

이와 함께 강승윤은 비슷한 시기에 군 복무를 한 BTS 진과의 일화를 공개해 모두의 관심을 모은다. 강승윤은 자신이 입소할 훈련소에 진이 조교로 복무 중이었으며, 친분이 없던 사이였지만 자신의 입소 소식을 들은 진이 먼저 연락해왔던 사연을 공개한다. 이어 강승윤은 "진 씨가 '나랑 같이 조교하자. 조교 선발되는 꿀팁 알려줄게'라고 달콤한 제안을 했다. 꿈에 부풀어 열심히 훈련했지만 하늘이 절 돕지 않아서 결국 조교는 못했다"라며 아쉬움을 토로한다.

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무엇보다 강승윤은 '조교 진'의 미담을 공개해 훈훈함을 자아낸다. 강승윤은 "제가 훈련소를 1등으로 수료했는데, 진 씨가 '너무 열심히 하는 거 아니에요? 너무 고생하지 마요'라면서 지나가는 길에 초코박스 한 박스를 주더라. 훈련병은 PX 이용을 못할 때여서 생활관에서 제가 영웅이 됐다"라며 어깨를 으쓱거리고, 역대급 군대 무용담을 얻은 강승윤에게 주변의 부러움이 쏟아진다는 후문이다.

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한편, 이날 강승윤은 "'부활' 새 앨범에 객원 보컬로 한 곡 정도 부르고 싶다"라며 '부활 40주년 특집' 참여에 남다른 욕심을 드러낸다는 전언이다. '마지막 콘서트(회상 Ⅲ)'를 선곡한 강승윤은 깊이 있는 곡 해석력과 폭발적인 가창력으로 무대를 압도하며 김태원의 극찬을 받는다고. 이에 원곡자를 감동케 한 강승윤이 돌아온 '불후'에서 우승을 거머쥘 수 있을지 관심이 모인다.

'불후의 명곡-아티스트 김태원 편'은 오늘(11일) 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.