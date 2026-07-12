"신혼집 가나" 강민경, 이사 앞두고 돌연 결혼설...결국 입 열었다 "남친 아냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 강민경이 돌연 결혼설에 휩싸였다.

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강민경은 지난 9일 자신의 유튜브 채널을 통해 '갑작스럽게 이사를 하게 됐어요'라는 제목의 영상을 게재했다.

이사를 하기로 했다는 강민경은 "1년 전부터 이사를 계획하고 있긴 했다. 집을 정말 많이 보러 다녔다. 용산에 있는 거의 모든 매물은 다 본 거 같다. 마음에 쏙 드는 집이 없어서 '그냥 이 집에서 더 살아야겠다' 이렇게 포기 상태로 마음을 접고 있는데 갑자기 부동산 사장님한테 연락이 왔다. 별 욕심 없이 집을 봤는데 너무 마음에 들어서 그날 결정하고 어제 최종적으로 모든 서류들을 다 정리하고 이사가 확정됐다"고 밝혔다.

이어 병원에 다녀온 강민경은 "의료법 때문에 병원 정보를 드릴 순 없지만 성공적인 치료가 된다면 비염인들이 광명을 찾지 않을까 싶다"며 "저도 맞았고 저희 실장님도 맞았다. 제가 효과있고 성인남성도 효과 있고 제 지인 세 명 정도가 보증하면 그래도 도전해볼 만하지 않나 싶다"고 밝혔다.

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영상이 공개된 후 네티즌들은 실장님으로 지목한 남성이 강민경의 남자친구가 아니냐며 의심을 품기 시작했다. 심지어 강민경의 이사 이유가 결혼 때문이 아니냐며 결혼설까지 불을 지폈다.

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추측이 점점 커지자 결국 강민경은 직접 해명에 나섰다. 강민경은 유튜브 댓글을 통해 "남자친구 아니고 아기 둘 아빠인 저랑 10년 넘은 매니저 실장님이십니다..(하아아…생기면 말할게요..ㅠㅠ)"라고 열애설, 결혼설을 부인했다.

wjlee@sportschosun.com