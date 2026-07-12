정석원 "하이닉스가 뭐야?" 충격 발언…♥백지영이 대신 해명 "속세와 단절돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정석원이 폭탄 발언으로 제작진들까지 놀라게 했다.

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10일 백지영의 유튜브 채널에서는 '전국민이 아는 하이닉스가 뭔지 모르는 뇌순남 정석원'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

서울대학교 출신 제작진을 만난 정석원은 "그럼 전교 1등 했냐"고 물었다. 다른 제작진은 "하이닉스 지원하려다가 저희 회사 왔다더라"라고 자랑했고 정석원은 "하이닉스가 뭐야? 어디예요?"라고 물어 제작진들을 놀라게 했다.

정석원은 "(백지영 유튜브 제작사) 라이벌 회사? 게임 회사?"라고 어리둥절해했다. 제작진은 "무슨 회사일 거 같냐"고 물었고 백지영은 "이 사람은 속세와 단절되어있다"고 대신 해명에 나섰다. 이 가운데 정석원은 "하이네켄 있는 곳 아니냐"고 추측했고 제작진은 백지영에게 "괜찮냐"고 물었다. 이에 백지영은 "난 너희가 지켜줄 거라 믿는다"며 웃었다.

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백지영은 서울대 출신 제작진에게 설명을 부탁했고, 제작진은 "반도체 회사다"라고 밝혔다. 이에 백지영은 "다 말해주지 말아라. 끝까지 맞추라고 해보자. 삼성전자처럼 무슨 하이닉스냐"고 물었고 정석원은 "모르겠다"라고 토로했다. 이에 백지영은 "들어본 적 있을 거다. 우리나라에서는 되게 큰 기업이다"라고 힌트를 줬고 정석원은 겨우 정답을 맞혔다.

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wjlee@sportschosun.com