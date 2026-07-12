'이혼설 해명' 이솔이, ♥박성광 댓글에 쏠린 관심.."사진 잘 나왔다" 하트까지

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 청순한 미모를 뽐낸 근황을 공개한 가운데, 남편의 애정 어린 댓글이 눈길을 끌었다.

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이솔이는 지난 9일 자신의 SNS를 통해 셀카 사진을 공개했다.

사진 속 이솔이는 긴 웨이브 헤어스타일에 내추럴한 스타일링으로 청순하면서도 우아한 분위기를 자아냈다. 한층 물오른 미모를 뽐낸 그의 모습에 팬들과 지인들은 "너무 예쁘다", "여신이다" 등의 반응을 보이며 감탄을 쏟아냈다.

특히 남편 박성광은 "오~ 잘 나왔다!"라는 댓글과 함께 하트 이모티콘을 남기며 아내를 향한 애정을 드러냈다.

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앞서 이솔이는 SNS에 올린 의미심장한 글로 박성광과의 불화설과 이혼설에 휩싸였으나, 확대 해석을 경계하며 직접 해명한 바 있다. 이후 박성광이 공개적으로 남긴 애정 어린 댓글이 더욱 관심을 모으며 변함없는 부부애를 짐작하게 했다.

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한편, 이솔이는 2020년 개그맨 박성광과 결혼해 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연하며 부부 일상을 공개한 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com