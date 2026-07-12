김다영, '14세 연상' 배성재♥ 위해 심야·새벽 식사까지 준비.."남편 체력 내가 지켜야"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 김다영이 남편 방송인 배성재를 위해 새벽 식사까지 직접 준비, 남다른 내조를 펼쳤다.

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11일 김다영의 유튜브 채널에는 '내조... 단어 알지? 여러분 볼거야'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김다영은 "대한민국 축구대표팀이 예상보다 많이 빨리 한국으로 돌아왔다. 그와 동시에 남편도 일찍 귀국했다. 남편을 빨리 만난 건 좋은데 결과도 너무 아쉽고 본의 아니게 월드컵 내조를 하게 됐다"라며 내조로 바쁜 근황을 전했다.

대한민국 축구국가대표팀은 이번 ' 2026 북중미 월드컵'에서 조별리그에 탈락, 32강 문턱도 넘치 못한 채 조기 귀국했다. 이에 따라 현지 월드컵 중계를 맡았던 배성재도 일찍 한국으로 돌아오게 됐다.

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김다영은 "남편이 한국 스튜디오에서 중계를 하게 돼서, 현지 시각에 맞춰 매일 새벽 중계를 해야 한다. 방송, 라디오, 예능 등 스케줄도 같이 소화해야 해서 체력적으로 부담이 많이 된다. 그 체력을 제가 잘 지켜줘야 해서 제 역할도 커졌다"라며 책임감을 전했다.

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김다영은 배성재의 수면 관리와 더불어 식사 관리에도 돌입했다면서 "현지 중계 시각에 맞춰 아주 늦은 밤, 이른 새벽에 밥을 챙겨야 한다. 그 시간에 맞춰 식사를 준비한다. 늦은 밤에는 한식, 새벽에는 밥을 데워먹을 수 있도록 준비하고 식탁에 음식을 세팅해 놓는다"라고 설명했다.

김다영은 잠시후 배성재에게 소고기를 대접했고, "방금 밥을 지은 거고, 새벽에 먹을 밥도 만들어놨다"라며 뿌듯한 미소를 지었다.

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한편 배성재는 2025년, 14세 연하 김다영과 결혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com