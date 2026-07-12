'서울대 출신' 황석정, 충격 고백.."前남친, 세 다리 걸치고 나 몰래 결혼" ('미우새')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 황석정이 충격적인 연애사를 공개한다.

Advertisement

12일 방송하는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 황석정, 최진혁, 조진세, 박세미가 이혼, 불륜 사건 전문 탐정을 만나는 모습이 그려진다.

최근 탐정 사무소를 찾은 황석정, 최진혁, 조진세, 박세미는 본인들의 사건도 의뢰하고 싶다 밝혀 눈길을 끌었다. 심지어 네 사람이 만난 탐정은 이혼, 불륜 전문 탐정으로, "전체 사건의 60% 이상이 불륜이다"라고 밝혔는데. 이에 스튜디오에서는 "네 사람에게 무슨 일이 있는 거냐"라며 궁금해했다. 사건 의뢰를 받은 탐정은 실제 의뢰 비용 등을 공개하며 본격적인 상담을 진행했다.

이어 탐정은 살인 의뢰 같은 황당했던 사건부터 아파트 대피 벽을 뚫고 만나 바람피운 사건, 해외에서 온 사촌이 알고 보니 불륜남이었던 사건 등의 실제 불륜 사건까지, 드라마를 뛰어넘는 역대급 사건들을 공개해 모두를 놀라게 했다. 잠시 후 여러 사건을 통해 탐정이 직접 발견한 '배우자의 불륜 확인법'이 공개되자 모두의 관심이 집중됐다. 배우자의 핸드폰 어플을 통해 확인할 수 있는 초간단 불륜 확인법은 방송에서 확인할 수 있다.

Advertisement

한편, 탐정이 공개한 불륜 사건 못지않은 출연자들의 충격적인 연애사 고백이 이어졌다. 두 번 연속 양다리를 당한 최진혁부터, 믿었던 전 남자 친구에게 돈을 뜯기고 배신당했던 박세미, 환승 연애(?)를 당했던 조진세까지,

Advertisement

세 사람의 가지각색 사연에 탐정은 안타까움을 감추지 못했다.

이를 듣던 황석정은 "나는 이것보다 더 심하다", "너무 세서 말을 못 하겠다"며 양다리를 뛰어넘는 '삼다리' 연애 흑역사를 털어놔 현장을 발칵 뒤집었다. 심지어 황석정은 사귀는 도중 남자 친구가 결혼한 사실을 알게 됐다고 밝혔다. 이에 조진세는 "도대체 어떤 삶을 사신 거냐"며 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.

Advertisement

한편 '미우새'는 엄마가 화자가 되어 아들의 일상을 관찰하고, 육아일기라는 장치를 통해 순간을 기록하는 프로그램으로 매주 일요일 오후 9시 방송된다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com