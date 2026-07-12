"카메라와 대화"..1년 만에 돌변한 딸 '충격'.."전남편에 가스라이팅 당해" ('결혼지옥')

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[스포츠조선 이게은기자] 1년 만에 부모 곁으로 돌아온 딸이 이해하기 힘든 이상 행동을 보여 충격을 안긴다.

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13일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 176회에서는 손녀를 돌보며 황혼육아를 이어가고 있는 '헬리콥터 부부'가 출연한다. 이날 방송에서는 서울로 떠난 지 1년여 만에 부모 곁으로 돌아온 작은딸의 믿기 힘든 변화가 공개된다. 누구보다 야무지고 똑 부러졌던 딸에게 대체 무슨 일이 있었던 것인지 충격적인 사연이 밝혀질 예정이다.

관찰 영상 속 작은딸은 허공을 향해 혼잣말을 하거나 카메라와 눈을 마주친 채 누군가와 대화하듯 말을 이어간다. 부모의 질문에는 엉뚱한 대답을 반복하고, 대화의 흐름을 따라가지 못하는 모습까지 보인다는데. 계속되는 작은딸의 이해할 수 없는 행동에 스튜디오는 적막에 휩싸이고, MC들은 "대체 무슨 일이 있었던 거냐"라며 경악한다.

이에 아내는 부산에서 서울로 올라갔던 작은딸이 1년여 만에 180도 다른 사람이 되어 나타나 이상한 말을 쏟아냈다고 회상한다. 이어 "예전에는 머리도 좋고 야무진 아이였다. 그런데 지금은 정신이 왔다 갔다 해서 감당을 못 하겠다. 혼자 이유 없이 헤헤 웃기도 한다"라고 전해 시청자들의 궁금증을 자극한다.

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작은딸의 상태를 녹화 내내 심각한 표정으로 살펴보던 오은영 박사는 "확연하게 문제가 있다. '이것' 증상이 보인다. 적극적인 전문 치료가 필요하다"라고 충격적인 진단을 이어가 스튜디오를 술렁이게 만든다. 예상치 못했던 오은영 박사의 소견에 가족들 역시 말을 잇지 못한다는데. 과연 작은딸에게 나타난 증상은 무엇일까. 그리고 그 원인은 무엇일까.

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딸의 기이한 변화에 대해 남편은 "작은딸이 전남편에게 가스라이팅을 당한 뒤 저렇게 변했다"라고 주장한다. 하지만 정작 작은딸은 "전남편에 대해 알려고 하지 마라. 저도 그 사람에 대해 잘 모른다"라는 의미심장한 말을 남긴다. 이후 대기실에서 녹화 현장을 지켜보고 있던 작은딸은 용기를 내 스튜디오로 나오고, 가족들도 미처 알지 못했던 결혼생활의 진실을 전해 부부를 눈물짓게 만든다.

joyjoy90@sportschosun.com