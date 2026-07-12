송혜교, 신생 매니지먼트와 동행…14년 함께한 UAA 떠나 새 출발

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송혜교가 14년간 함께한 소속사 UAA를 떠난 뒤 새로운 매니지먼트에서 새 출발에 나선다.

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12일 마이데일리의 단독 보도에 따르면, 송혜교는 1인 기획사 설립이 아닌 신생 매니지먼트와 전속계약을 맺고 향후 활동을 이어갈 예정이다.

새 소속사는 AAP 대표를 지낸 신재호 대표가 최근 회사를 떠난 뒤 새롭게 설립하는 매니지먼트로 알려졌다. 이 회사에는 송혜교뿐 아니라 다양한 배우들을 영입해 종합 배우 매니지먼트로 운영할 계획인 것으로 전해졌다.

송혜교와 신 대표의 인연은 오래전부터 이어져 왔다. 두 사람은 송혜교의 중국 활동 당시 처음 인연을 맺었으며, 이후에도 중국 관련 업무를 함께하며 신뢰를 쌓아온 것으로 알려졌다. 특히 신 대표는 송혜교와 20년 넘게 호흡을 맞춘 스타일리스트 김 모 씨의 남편으로도 알려져 있어 오랜 인연과 신뢰를 바탕으로 이번 동행이 성사됐다는 후문이다.

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앞서 일각에서는 송혜교가 1인 기획사를 설립할 것이라는 관측이 제기됐지만, 이는 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 송혜교는 신생 매니지먼트의 첫 번째 간판 배우로 새로운 출발을 알리게 됐다.

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송혜교는 지난달 14년 동안 몸담았던 UAA와의 전속계약 종료를 공식 발표했다. 당시 UAA는 "긴 시간 서로 신뢰하며 함께해 온 UAA와 송혜교는 지금까지의 동행을 마무리하고 각자의 미래를 응원하기로 했다"며 "새로운 출발선에 선 송혜교에게 팬 여러분의 따뜻한 관심과 격려를 부탁드린다"고 밝혔다.

송혜교 역시 자신의 SNS를 통해 "UAA와 함께한 시간 동안 정말 행복했고 감사했다. 함께한 모든 순간은 소중한 추억으로 늘 마음에 간직하겠다"며 14년간 함께한 소속사에 감사의 마음을 전했다.

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한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있으며, 차기작은 아직 결정되지 않았다.

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olzllovely@sportschosun.com