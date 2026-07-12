단돈 천만원으로 시작한 리센느, 차트 역주행에 숙소 이사까지…"아직도 안 믿겨"('전참시')

'전지적 참견 시점' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] '거제 야호' 열풍으로 음원 차트 역주행 신화를 쓴 리센느(RESCENE)의 성장기가 시청자들에게 진한 감동을 안겼다.

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지난 11일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 406회에서는 음원 차트 역주행으로 주목받고 있는 리센느의 일상이 최초 공개됐다.

스튜디오에는 원이와 미나미가 출연해 갑작스러운 인기와 변화한 일상을 솔직하게 전했다.

2년 전 발표한 '러브 어택(Love Attack)'은 뒤늦게 음원 차트를 역주행해 1위에 올랐고, 11년 차 방탄소년단(BTS) 팬인 미나미가 커버한 정국의 영상은 정국이 직접 SNS에 공유하며 화제를 모았다. 이에 원이는 "순위에 저희가 있는 것 자체가 신기하다"며 아직도 믿기지 않는 심경을 밝혔다.

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하지만 이러한 성과는 하루아침에 만들어진 것이 아니었다. 단돈 1000만 원으로 회사를 시작한 대표와 이사는 직접 차량을 운전하며 스케줄을 소화했고, 프로필 수백 장과 손편지, 케이크를 준비하는 등 리센느를 알리기 위해 발로 뛰었다. 멤버들 또한 지난 2년 동안 1500여 개의 콘텐츠를 제작하며 꾸준히 팬들과 소통해 왔다.

'전지적 참견 시점' 방송화면 캡처

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이후 '거제 야호' 열풍의 출발점인 거제를 다시 찾은 리센느는 팬들의 환영을 받으며 뜻깊은 시간을 보냈다. 원이는 고향에서 미니 팬미팅을 열겠다는 버킷리스트를 이뤘고, 어린 시절 자신을 돌봐준 친구의 어머니와 재회해 눈물을 흘렸다. 여기에 배우 박정수와 즉석에서 '거제 야호' 컬래버를 선보이며 현장을 더욱 뜨겁게 달궜다.

리센느의 새로운 숙소도 공개됐다. 다섯 멤버가 화장실 하나를 함께 사용했던 이전 숙소를 떠나 넓어진 새 보금자리에 입성한 멤버들은 공간 곳곳을 둘러보며 기쁨을 감추지 못했다. 특히 이사는 "이전에는 집에서도 스트레스를 많이 받았는데, 이제는 온전히 쉴 수 있는 공간이 됐으면 좋겠다"는 마음으로 직접 인테리어에 참여했다고 밝혔다.

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무명 시절부터 함께 달려온 소속사와 리센느가 음원 차트 1위와 새 숙소 입성이라는 결실을 함께 이뤄내는 과정은 진한 여운을 남겼다. 이를 지켜본 이영자 역시 "리센느가 커가는 모습을 보고 싶다"고 말하며 응원했다.

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'전지적 참견 시점'은 매주 토요일 오후 11시 10분 MBC에서 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com