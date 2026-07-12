[공식]방탄소년단, 코로나 위로 담았던 곡으로…'라이프 고즈 온' MV 6억뷰 돌파

사진제공=빅히트 뮤직

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[스포츠조선 정빛 기자] 방탄소년단(BTS)의 '라이프 고즈 온(Life Goes On)' 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 6억 회를 돌파했다.

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지난 2020년 발매된 방탄소년단의 미니 7집 '비(BE) (Deluxe Edition)' 타이틀곡 '라이프 고즈 온(Life Goes On)' 뮤직비디오는 12일 오전 0시 34분경 유튜브 조회 수 6억 회를 넘어섰다.

이 뮤직비디오는 멤버 정국이 연출을 맡았다. 일상을 함께하는 멤버들의 자연스러운 모습과 담백한 퍼포먼스를 담아 따뜻한 분위기를 완성했다는 평가를 받았다.

특히 당시 코로나19로 팬들과 직접 만나지 못했던 시기의 그리움과 위로를 섬세하게 표현했다는 의견이 많다. 먼지가 내려앉은 자전거와 관객 없는 공연장 등이 팬데믹 당시의 현실을 상징적으로 담아냈다는 것이다.

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'라이프 고즈 온(Life Goes On)'은 예상치 못한 현실 앞에서 잠시 멈춰 설 수밖에 없지만, "그럼에도 삶은 계속된다"는 희망의 메시지를 전하는 곡이다. 이 노래는 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 지난 12일 기준 누적 재생 수 10억 3000만 회를 돌파했다. 한국어 가사를 중심으로 한 곡이 10억 스트리밍을 기록했다는 점에서도 의미를 더한다.

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이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100(Hot 100)'(2020년 12월 5일 자) 정상에 오르며 전 세계 음악 시장에서도 새로운 기록을 남겼다. 당시 3주 연속 차트에 이름을 올렸으며, 빌보드 62년 역사상 한국어 가사 중심의 노래로는 처음이자 유일하게 1위를 차지한 곡으로 기록됐다.

한편 방탄소년단은 '다이너마이트(Dynamite)' 21억 뷰를 비롯해 '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv) (Feat. Halsey)' 19억 뷰, 'DNA' 16억 뷰, 'MIC Drop (Steve Aoki Remix)' 15억 뷰, '페이크 러브(FAKE LOVE)', '아이돌(IDOL)' 13억 뷰, '버터(Butter)' 10억 뷰 등 다수의 억대 조회 수 뮤직비디오를 보유하며 글로벌 인기를 이어가고 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com