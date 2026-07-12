‘리센느’ 이주헌 대표, 알고 보니 ‘버클리 출신’ 가수 였다 (전참시)

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 리센느 소속사 더뮤즈엔터테인먼트의 이주헌 대표가 버클리음대 출신이자 보컬 그룹 하이브로우 멤버였던 사실이 공개됐다. 데뷔 초부터 직접 발로 뛰며 팀을 알렸던 그의 진심 어린 노력이 재조명됐다.

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지난 11일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 리센느의 일상과 함께 소속사의 성장 과정이 소개됐다.

이날 매니저로 출연한 김혜수 이사는 "대표님과 저는 버클리음대 선후배"라며 "회사를 처음 시작할 때는 대표님을 포함해 단 세 명뿐이었다"고 말했다.

이어 "각자 돈을 모아 1000만 원으로 회사를 세웠다. 인력이 부족하다 보니 저는 회계와 재무를 맡았고, 대표님은 직접 차량을 운전하며 멤버들의 스케줄을 소화했다"고 당시를 떠올렸다.

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엔터테인먼트 업계 경험이 거의 없었던 만큼 시행착오도 이어졌다. 김혜수 이사는 "처음 음악방송 현장에 갔을 때는 인이어 착용법도 몰라 다른 팀 매니저에게 도움을 요청했다"며 "열심히 홍보했지만 데뷔 후 음악방송은 '뮤직뱅크' 한 차례 출연이 전부였다"고 털어놨다.

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출연 기회를 늘리기 위해 대표와 직원들은 직접 움직였다. 이주헌 대표는 리센느 프로필 수백 장을 출력해 방송사를 찾아다녔고, 손편지를 직접 작성해 관계자들에게 전달했다. 정성이 담긴 케이크와 꽃을 준비하며 감사의 마음을 전하기도 했다.

멤버 미나미는 "대표님은 늘 그런 식으로 진심을 표현하셨다"며 "무슨 일이 있을 때마다 꽃도 보내주시고 항상 세심하게 챙겨주셨다"고 고마움을 전했다.

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대표의 홍보 열정은 일상에서도 이어졌다. 길에서 우연히 만난 사람들에게도 리센느를 소개했고, 귀가하던 전 축구선수 김영광을 만나 팀을 직접 홍보했던 일화도 공개돼 웃음을 자아냈다.

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리센느가 'LOVE ATTACK'으로 역주행에 성공한 뒤에는 회사 분위기도 크게 달라졌다. 멤버 원이는 "대표님이 정말 기뻐하셨고, 부모님께서도 저희에게 고맙다는 말씀을 해주셨다"고 전했다.

미나미는 데뷔 초 음악방송 리허설 당시를 회상하며 "좋은 인상을 남기고 싶어서 최선을 다했는데 대표님이 무대를 보시고 눈물을 흘리셨다. '회사가 작아서 더 많이 도와주지 못해 미안하다'고 하셨는데 오히려 저희가 감사했다"고 말해 뭉클함을 더했다.

역주행 이후 상황은 크게 달라졌다. 김혜수 이사는 "예전에는 출연하고 싶은 프로그램마다 수백 통씩 연락을 해야 했지만, 지금은 먼저 섭외 문의가 오는 경우가 많다"며 "광고 제안도 100건 이상 들어왔다"고 밝혔다.

멤버들의 숙소도 새롭게 바뀌었다. 기존에는 화장실 하나를 다섯 명이 함께 사용했지만, 현재는 넓은 거실과 주방, 화장실 3개, 2인실 두 개와 리더 원이의 개인 방까지 갖춘 새 숙소에서 생활하고 있다.

작은 기획사에서 출발해 수많은 시행착오를 겪었던 리센느와 더뮤즈엔터테인먼트는 'LOVE ATTACK'의 역주행을 계기로 주목받는 팀으로 성장하며 '중소돌의 기적'이라는 수식어를 얻었다.

tokkig@sportschosun.com