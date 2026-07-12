'마약 논란' 박유천, 몰라보게 야윈 근황..뼈만 보이는 팔뚝+파격 금발 ‘얼굴 반쪽 됐네’

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 겸 배우 박유천이 일본 공연을 마친 뒤 근황을 공개하며 팬들에게 감사의 마음을 전했다. 이전보다 한층 야윈 모습과 탈색 헤어로 달라진 분위기도 화제를 모으고 있다.

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박유천은 12일 개인 계정에 "더욱 더 열심히 하겠습니다. 모두에게 감사드립니다. 이렇게 웃을 수 있는 삶을 다시 찾게 돼 진심으로 감사합니다. 잘 자요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박유천은 공연 무대에서 밴드와 호흡을 맞추며 노래를 열창하고 있었다. 편안한 스타일의 의상을 입고 무대에 오른 그는 공연에 집중하는 모습으로 시선을 끌었다.

또 다른 사진에서는 공연을 마친 뒤 대기실에서 환한 미소를 짓고 있는 모습도 담겼다. 흰색 상의 위에 핑크색 재킷을 걸친 박유천은 금발로 탈색한 웨이브 헤어스타일을 선보였으며, 이전보다 슬림해진 얼굴선으로 달라진 인상을 남겼다.

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한편 박유천은 지난 2019년 필로폰 투약 혐의로 재판에 넘겨져 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 당시 기자회견에서 "마약을 했다면 연예계를 떠나겠다"고 밝혔지만 이후 혐의가 인정되며 논란을 빚었다.

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이후 국내 활동은 사실상 중단한 박유천은 현재 일본을 비롯한 해외를 중심으로 공연과 팬미팅 등 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com