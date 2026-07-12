‘JYP 여성 듀오’ 도드리, ‘사계연서’로 전한 여름 감성..청량美 가득

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[스포츠조선 이게은기자] 여성 듀오 dodree(도드리)가 신곡 '사계연서' 트랙 비디오를 공개, 여름 감성을 전했다.

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dodree (도드리)는 지난 11일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 디지털 싱글의 수록곡 '사계연서' 트랙 비디오를 공개했다.

공개된 영상은 한적한 시골을 배경으로 청량한 여름날을 담아냈다. 툇마루, 나무 그늘, 버스 정류장 등에서 여름을 만끽하는 dodree (도드리)의 모습이 그려지며 잔잔한 힐링을 안겼다.

dodree (도드리)는 싱그러운 분위기 속 자연스러운 표정 연기로 몰입감을 높였고, 편안한 영상미와 조화를 이루며 '사계연서'가 지닌 서정적인 감성을 배가했다. 여유로운 일상 연출과 두 멤버의 자연스러운 호흡까지 더해져 곡의 정서를 더욱 섬세하게 표현했다.

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'사계연서'는 사계절에 걸쳐 써 내려간 그리움의 편지를 담아낸 곡으로, 현대적인 감각과 국악의 선율이 어우러져 dodree (도드리)의 무한한 확장성을 증명한다. 계절에 따라 달라지는 감정선을 담담하게 펼쳐내며 깊은 공감과 여운을 선사한다.

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dodree (도드리)는 최근 두 번째 디지털 싱글 'HAWWAH (夏渦)(하와)'로 컴백해 한층 깊어진 색채를 각인시켰다. 더불어 동명의 타이틀곡부터 선공개곡 '라일락', 수록곡 '사계연서'까지 새 싱글에 수록된 전곡을 각기 다른 매력의 영상으로 풀어내며 풍성한 볼거리를 제공하고 있다.

이렇듯 dodree (도드리)는 음악과 콘텐츠를 아우르는 다채로운 행보를 이어가며 팬들과 소통할 계획이다.

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joyjoy90@sportschosun.com