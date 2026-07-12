박지영 아나, “진심으로 사과” 구자욱 인터뷰 논란 결국 고개 숙였다 [전문]

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[스포츠조선 박아람 기자] tvN 아나운서 박지영이 구자욱 선수와 진행한 인터뷰 과정에서 불거진 논란에 대해 공식 사과했다.

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박지영은 12일 개인 계정을 통해 "지난 7일 진행된 구자욱 선수 인터뷰와 관련해 불편함을 느끼신 모든 분들께 죄송하다"며 장문의 사과문을 게재했다.

그는 "올스타전을 앞두고 같은 팀에서 뛰게 된 동일 포지션 선수들에 대한 이야기를 가볍고 편안한 분위기에서 풀어가려 했지만, 제 질문과 표현이 부족했다"며 "의도와는 별개로 선수와 팬들에게 불편함을 드린 점을 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.

이어 "퍼포먼스를 언급한 부분 역시 재미있게 대화를 이어가려는 취지였지만 결과적으로 세심하지 못했다"며 "인터뷰에 응해준 구자욱 선수와 함께 언급된 정수빈 선수에게도 진심으로 사과드린다"고 전했다.

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박지영은 "이번 일을 계기로 인터뷰어가 가져야 할 책임감을 다시 한번 되새기고 있다"며 "앞으로는 질문 하나, 표현 하나까지 더욱 신중하게 고민하고 준비하겠다"고 덧붙였다.

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앞서 박지영은 구자욱과의 인터뷰에서 올스타전 퍼포먼스와 관련한 질문을 던지는 과정에서 "얼굴로 밀어붙여서 선정됐다는 이야기가 있다"는 취지의 발언을 했고, 해당 표현이 부적절했다는 지적을 받으며 논란이 일었다.

tokkig@sportschosun.com

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다음은 전문

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안녕하세요. 박지영입니다.

지난 화요일 있었던 구자욱 선수 MVP 인터뷰와 관련해 불편함을 느끼신 팬 여러분께 진심으로 사과드립니다.

올스타전을 앞두고 같은 팀에서 뛰게 된 동 포지션의 두 선수에 대해 캐주얼하고 유쾌하게 이야기하려 했으나, 저의 미숙한 질문과 표현으로 선수와 많은 분들께 불편함을 드렸습니다.

퍼포먼스에 대해서도 재밌게 웃으며 얘기하고자 했던 것 역시, 의도와 별개로 선수와 팬들에 대한 저의 배려가 부족했다고 생각합니다.

무엇보다 인터뷰에 응해주신 구자욱 선수와 인터뷰 중 언급된 정수빈 선수에게도 깊은 사과의 말씀을 드립니다.

이번 일을 계기로 인터뷰어로서 가져야 할 책임과 태도를 깊이 돌아보고 있습니다.

앞으로 같은 일이 반복되지 않도록 질문 하나, 표현 하나에도 더욱 신중을 기하고, 세심하게 준비하겠습니다.

다시 한번 진심으로 사과드립니다.