뉴진스, 활동 멈춰도 기록은 계속…전곡 '억대 스트리밍' 새 역사

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 뉴진스가 활동 공백 속에서도 글로벌 음원 시장에서 또 하나의 이정표를 세웠다. 스포티파이에서 발표한 모든 음반의 수록곡을 '억대 스트리밍' 반열에 올리며 막강한 음원 파워를 다시 한번 입증한 가운데, 최근 미국에서 멤버들이 포착되면서 컴백 준비설에도 힘이 실리고 있다.

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12일 스포티파이에 따르면 뉴진스의 일본 데뷔 싱글 수록곡 '라이트 나우(Right Now)'는 지난 10일 기준 누적 1억 5만 4018회 재생을 기록했다. 이로써 뉴진스는 스포티파이에서 1억 회 이상 스트리밍을 달성한 곡을 16곡 보유하게 됐다.

특히 이번 기록은 의미가 남다르다. 미니 1·2집과 싱글 1집, 더블 싱글 2장에 수록된 전곡이 모두 1억 회 이상 재생되는 대기록을 세웠기 때문이다. 뉴진스가 지금까지 발표한 전체 곡의 스포티파이 누적 재생 수는 78억 회를 넘어섰다.

지난해 6월 발표된 '라이트 나우'는 드럼앤베이스 리듬과 경쾌한 보컬이 어우러진 곡으로, 공개 당시 타이틀곡 '슈퍼내추럴(Supernatural)'과 함께 국내 주요 음원 차트 상위권에 올랐다. 미국 빌보드 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에도 진입하며 글로벌 인기를 입증했다.

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뮤직비디오 역시 일본 현대미술가 무라카미 다카시의 팝아트 감성과 미국 애니메이션 '파워퍼프 걸' 스타일을 결합한 독창적인 연출로 화제를 모았다.

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뉴진스의 대표 히트곡 '디토(Ditto)'와 'OMG'는 각각 9억 회 이상 스트리밍을 기록 중이며, '슈퍼 샤이(Super Shy)'는 8억 회, '하이프 보이(Hype Boy)'는 7억 회를 돌파했다. '뉴 진스(New Jeans)'와 '어텐션(Attention)'은 5억 회, 'ETA'는 4억 회, '쿠키(Cookie)'는 3억 회를 넘겼다. 여기에 '허트(Hurt)', '쿨 위드 유(Cool With You)', '하우 스위트(How Sweet)', '슈퍼내추럴'은 2억 회 이상, 'ASAP', '겟 업(Get Up)', '버블 검(Bubble Gum)'에 이어 '라이트 나우'까지 1억 회를 넘기며 전곡 억대 스트리밍이라는 기록을 완성했다.

이 같은 성과와 함께 최근 뉴진스를 둘러싼 복귀 기대감도 커지고 있다.

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최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 해린과 혜인이 미국에서 촬영 중인 모습이 담긴 영상이 빠르게 확산됐다. 두 사람은 밝은 표정으로 대화를 나누고 있었고, 주변에는 카메라와 촬영 스태프가 다수 포착돼 새로운 콘텐츠를 촬영 중인 것 아니냐는 추측이 이어졌다.

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앞서 지난 4월에는 해린, 혜인, 하니가 덴마크 코펜하겐을 찾은 사실이 알려졌다. 당시 어도어 명의로 음악 스튜디오를 예약한 사실까지 전해지며 컴백 준비설이 불거졌고, 어도어는 "뉴진스의 새로운 음악적 서사를 담기 위한 사전 프로덕션 과정"이라며 "멤버별 컨디션과 최적화된 일정에 맞춰 활동을 준비하고 있다"고 설명한 바 있다.

다만 뉴진스를 둘러싼 법적 갈등은 아직 완전히 마무리되지 않았다.

멤버들은 2024년 어도어에 전속계약 해지를 통보하며 독자 활동을 선언했지만, 법원은 전속계약의 효력을 인정하는 판단을 내렸다. 이후 해린, 혜인, 하니는 어도어 체제로 복귀했으며, 민지 역시 복귀 가능성이 꾸준히 거론되고 있다. 실제로 어도어는 지난 5월 공식 SNS를 통해 민지의 생일을 축하하며 화제를 모으기도 했다.

반면 다니엘을 둘러싼 법적 분쟁은 현재도 이어지고 있다. 어도어는 다니엘과 민희진 전 대표 등을 상대로 손해배상 소송을 진행 중이며, 최근 청구 금액을 일부 조정했지만 소송은 계속 이어가겠다는 입장을 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com