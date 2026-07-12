소지섭, '김부장' 과몰입 근황…"민지야 아빠 자는 거 아니야"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 소지섭이 SBS 금토드라마 '김부장' 촬영 현장 비하인드 사진을 공개하며 작품에 대한 애정을 드러냈다. 최근 극 중 딸을 구하기 위해 모든 것을 내던지는 아버지의 모습으로 시청자들의 호평을 받고 있는 가운데, 촬영장 밖에서는 반전 매력을 선보였다.

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소지섭은 자신의 SNS에 여러 장의 촬영장 사진과 함께 "민지야 아빠 자는 거 아니야"라는 짧은 글을 남겼다.

공개된 사진에는 경찰서 세트와 대기실, 촬영 현장 곳곳에서 잠시 휴식을 취하는 소지섭의 모습이 담겼다. 담요를 두른 채 의자에 기대 있거나 고개를 숙인 모습, 소파에 앉아 다음 촬영을 기다리는 모습 등이 포착됐다. 언뜻 보면 잠든 것처럼 보이지만, 이를 의식한 듯 직접 "자는 거 아니야"라고 해명해 웃음을 자아냈다.

특히 "민지야"라는 표현은 현재 출연 중인 '김부장' 속 딸 민지를 향한 대사를 연상시켜 팬들의 관심을 모았다. 극 중 소지섭은 납치된 딸 민지를 되찾기 위해 목숨을 건 추격을 이어가는 아버지 김부장 역을 맡아 강렬한 액션과 절절한 부성애를 오가는 열연을 펼치고 있다. 최근 방송에서는 "민지야 살아만 있어"라고 절규하는 장면으로 시청자들의 몰입도를 끌어올리기도 했다.

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한편 지난 11일 방송된 '김부장' 6회는 닐슨코리아 기준 수도권 23.2%, 전국 22.3%, 순간 최고 26.4%를 기록하며 또다시 자체 최고 시청률을 새로 썼다. 동시간대는 물론 한 주간 방송된 전 프로그램을 모두 제치며 압도적인 1위를 차지한 데 이어, 2026년 최고 시청률 미니시리즈 기록까지 또 한 번 경신하는 신기록 폭주를 이어갔다. 특히 '열혈사제'(22.8% 수도권 기준 이하 동일), 모범택시2(21.8%), 굿파트너(18.7%), 원더우먼(18.5%), 스토브리그(18.3%) 등 쟁쟁한 작품을 뛰어넘고 역대 SBS 금토드라마 시청률 2위에 안착했다. 이제 역대 1위작인 '펜트하우스2'의 기록만을 남겨두며 새로운 흥행 역사를 향한 기대감을 한층 끌어올렸다. 여기에 2049 시청률도 최고 9.3%, 평균 8.1%를 기록하며 화제성과 시청률을 모두 장악하는 막강한 저력을 입증했다.

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olzllovely@sportschosun.com