'사랑이 온다' 박유나·배정남, 주말 안방극장 사로잡을까

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박유나와 배정남이 '사랑이 온다'로 만난다.

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25일 첫 방송 예정인 KBS2 새 주말드라마 '사랑이 온다'(극본 이경희, 연출 홍석구)는 깨진 가족의 파편을 모아 세상에서 가장 따뜻한 인생 한 상을 차려내는 두 남녀의 이야기를 담은 패밀리 레시피 드라마다.

박유나는 극 중 자기 몫을 확실히 챙기며 엘리트 의사로 성장한 한규영 역을 맡아, 미워할 수 없는 매력으로 시청자들을 찾아올 예정이다. 배정남은 훤칠한 비주얼과 구수한 사투리를 장착한 조흥식 역으로 기분 좋은 에너지를 전달할 전망이다. 이처럼 뚜렷한 개성을 지닌 두 사람은 '사랑이 온다'의 다채로운 캐릭터 플레이를 완성하며 극에 긴장과 재미를 더할 것으로 보인다. 이에 첫 방송을 앞두고 박유나와 배정남이 작품에 참여하는 소감을 전했다.

박유나는 '사랑이 온다'에 대해 "가족 간의 삶과 다툼을 통해 서로를 알아가고 이해하게 되는 순간들이 인생과 닮아 있다"며 "웃음과 감동을 동시에 느낄 수 있는 작품"이라고 전했다. 배정남 또한 "버리고 싶으면서도 결국 지키고 싶은, 우리 모두의 가족 이야기를 담았다"며 "'가족이란 무엇인가'라는 보편적인 질문을 다루고 있어 깊은 공감이 됐다"고 밝혔다.

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박유나가 분한 한규영은 겉으로는 틱틱대며 철없는 행동을 일삼지만, 속으로는 '내가 잘되어야 가족을 책임질 수 있다'는 책임감을 품은 인물이다. 박유나는 "아픔이 많은 규영의 속사정을 온전히 이해하기까지 쉽지만은 않았다"면서도 "대본을 거듭 읽으며 캐릭터가 점점 이해됐고, 어느덧 규영이 안쓰럽게 느껴졌다"며 캐릭터를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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배정남이 연기하는 조흥식은 무뚝뚝하고 거친 겉모습과 달리 내 사람은 확실히 챙기는 '겉바속촉' 매력의 소유자다. 배정남은 "자기 사람은 끝까지 챙기는 의리와 겉모습과 다른 따뜻한 정은 실제 저와도 꽤 닮았다"며 높은 싱크로율을 자랑했다. 이어 "대단한 사건보다는 함께 밥 먹고 티격태격하는 일상 속에서 이 캐릭터의 진심이 묻어난다"며 소소한 일상 장면 속 조흥식 캐릭터에 대한 기대감을 높였다.

특히 박유나는 언니 한규림 역의 안희연과 현실 자매 같은 호흡을 예고했다. 박유나는 "안희연 배우가 먼저 다가와 말도 편하게 하자고 해주셔서 금방 친해졌다. 평소엔 털털하게 농담도 자주 나누지만, 촬영이 시작되면 누구보다 진지하게 몰입하셔서 저도 함께 더 깊이 빠져들게 된다"고 전했다. 배정남 역시 어머니 박수남 역의 강애심과 빚어내는 티격태격 모자 조합으로 웃음을 책임진다. 그는 "선배님의 애드리브에 반응하다 보면 자연스럽게 아이디어가 떠올라 주고받는 재미가 쏠쏠했다"며 유쾌한 현장 합을 귀띔했다.

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마지막으로 박유나는 "매력적인 한규영을 만나 연기하며 스스로도 많은 것을 배우고 있다. 규영이를 많이 아껴달라"고 당부했다. 배정남 또한 "누구나 공감할 수 있는 가족의 이야기"라며 "매주 주말, 편안하게 즐겨주시면 좋겠다"는 시청 독려 인사를 전했다. 두 사람은 시청자들이 '사랑이 온다'와 함께 따뜻한 위로와 즐거움을 느낄 수 있기를 바란다는 인사를 건넸다.

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한편 '사랑이 온다'는 '사랑을 처방해 드립니다' 후속으로 오는 7월 25일 오후 8시 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com