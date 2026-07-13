최수영, 정경호와 결별 후 더 단단해졌다…"일분일초 행복하게 즐길 것"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 겸 가수 최수영이 무대에 대한 애정을 드러내며 밝은 근황을 전했다. 최근 배우 정경호와 공개 연애를 마무리한 뒤에도 공연에 집중하며 변함없는 활동을 이어가는 모습이다.

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최수영은 13일 자신의 SNS에 "첫공 주간 끝!"이라며 연극 '베니스의 상인' 첫 공연 주간을 마친 소감을 전했다.

그는 "공연을 올릴 때마다 시간이 흘러가는 것이 너무 아깝습니다"라며 극 중 포셔의 대사를 인용해 "시간에 추를 달아 그 걸음을 느리게 하고 싶네요"라고 아쉬움을 표현했다.

이어 "이렇게 소중한 시간을 함께할 수 있음에 감사하며, 한 달 남짓 남은 공연, 일분일초 쪼개어서 행복하게 즐겨보려구요. 무대에서 뵙겠습니다"라고 덧붙이며 작품에 대한 애정을 드러냈다.

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함께 공개한 사진에는 공연장을 배경으로 홀로 무대에 서 있는 최수영의 모습이 담겼다. 텅 빈 객석을 바라보며 공연의 여운을 만끽하는가 하면, 분장실에서는 배우들과 함께 환하게 미소 짓는 인증샷도 공개했다.

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또 공연계 원로 배우인 신구, 박근형과 나란히 기념사진을 찍고, 첫 공연을 축하하는 케이크를 든 채 밝은 표정을 짓는 모습도 눈길을 끌었다. 포셔 의상을 입은 셀카에서는 우아한 비주얼까지 자랑하며 팬들의 관심을 모았다.

최수영은 현재 연극 '베니스의 상인'에서 포셔 역으로 관객들과 만나고 있다. 첫 공연부터 안정적인 연기와 무대 장악력을 보여주며 호평을 받고 있는 가운데, 공연에 대한 남다른 애정을 직접 전해 눈길을 끌었다.

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한편 최수영은 최근 배우 정경호와 13년간 이어온 공개 연애를 마무리했다. 오랜 시간 연예계 대표 장수 커플로 사랑받았던 두 사람은 각자의 활동에 집중하기 위해 연인 관계를 정리하고 좋은 동료로 남기로 했다.

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olzllovely@sportschosun.com