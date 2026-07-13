[청룡랭킹 상반기 결산] 김용빈, 트로트 신동에서 진정한 왕으로... 트로피 들고 왕좌에 올랐다

출처=김용빈 인스타그램

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트로트 가수 김용빈이 마침내 청룡랭킹의 정상까지 정복했다.

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김용빈은 지난 7일 종료 된 청룡랭킹 2026년 상반기 결산 남자 가수부문 투표에서 1위를 차지하며 상반기 최고의 별로 우뚝 섰다.

이번 남자가수 부문은 그 어느 때보다 피 말리는 접전이 이어졌다.

최고의 주가를 달리고 있는 장구의 신 박서진이 마지막까지 역전을 노리며 따라붙었지만 김용빈의 든든한 지원군인 팬덤 '사랑빈'의 화력은 쉽게 깨지지 않았다.

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김용빈은 41.89%의 득표율을 기록하며 최종 승자가 됐다.

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마지막까지 무서운 기세로 맹추격한 박서진은 35.44%로 아쉽게 2위에 머물렀다.

긴 시간 동안 묵묵히 다져온 김용빈의 음악적 내공과 팬들의 간절함이 만들어낸 눈부신 결실이다.

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1992년생 김용빈은 어린 시절부터 남다른 재능을 보인 원조 '트로트 신동' 출신이다.

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초등학교 6학년이던 지난 2004년, 남인수 가요제 청소년 부문에서 대상을 수상하며 가요계에 화려하게 첫발을 내디뎠다.

그해 발매한 1집 앨범의 데뷔곡 '선아야'로 활동하며 300곡이 넘는 트로트를 외워 부르는 천재성으로 큰 사랑을 받았다.

슬럼프를 겪으며 휴식기를 갖기도 했던 김용빈, 그럼에도 음악을 향한 끈을 놓지 않았던 그는 TV조선 미스터트롯3에 출전하며 인생 최고의 기회를 맞이했다.

경연 내내 흔들림 없는 독보적인 미성과 감성 보이스로 대국민 응원 투표 1위를 놓치지 않았던 그는, 결국 최종 '진(眞)'의 왕관을 쓰며 데뷔 22년 만에 인생 최고의 전성기를 맞이했다.

상반기 왕좌를 차지한 김용빈의 최근 행보는 셀럽 그 자체다.

출처=김용빈 인스타그램

그는 최근 포브스코리아가 선정한 '2026 파워 셀러브리티 40'과 최고의 브랜드대상 '솔로 가수 부문'에 동시에 이름을 올리며 대체 불가능한 브랜드 파워를 과시했다.

방송과 오프라인 무대에서의 활약도 뜨겁다.

TV조선 '금타는 금요일'의 핵심 주역으로 활약하며 매주 시청자들에게 신선한 무대를 선사하고 있는 것은 물론, '미스터트롯3 TOP7 전국투어 콘서트'를 통해 서울, 춘천 등 전국의 팬들과 직접 호흡하며 압도적인 티켓 파워를 입증하고 있다.

뿐만 아니라 진해 체리블라썸 페스티벌, 간절곶 특산물 대축제 등 전국 각지의 대형 축제 스케줄을 가득 채우며 명실상부한 '행사 섭외 1순위'로 주가를 올리는 중이다.

긴 인내의 시간을 거쳐 마침내 가장 높은 곳에서 빛을 발하고 있는 김용빈.

상반기를 완벽하게 자신의 것으로 만든 그가 올 하반기에는 또 어떤 활약을 펼쳐나갈 지 팬들의 관심이 집중되고 있다.