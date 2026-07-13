문가영, 역대급 '역조공' 클래스...생일파티에 팬 초대 아이폰~에르메스 향수 선물

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 문가영이 자신의 생일을 맞아 팬 80명을 무료로 초청해 특별한 생일파티를 연 가운데, 통 큰 역조공이 뒤늦게 화제를 모으고 있다.

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최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 지난 10일 열린 문가영의 생일파티 후기가 잇따라 올라왔다.

참석한 팬들이 공개한 사진과 후기에 따르면 이날 행사는 약 80명의 팬들을 초청해 진행됐으며, 참가비 없이 식사와 다양한 선물이 제공된 것으로 전해졌다.

공개된 사진에는 레스토랑에서 제공된 스테이크를 비롯한 코스 요리가 눈길을 끈다.

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팬들은 샐러드와 식사, 디저트 등을 함께 즐기며 문가영과 특별한 시간을 보냈다. 단순한 팬미팅이 아닌 만찬 형식으로 마련된 행사였다는 점에서 참석자들의 만족도가 높았다는 후기가 이어졌다.

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여기에 풍성한 선물도 화제를 모았다. 참석자들이 공개한 사진에는 브랜드 쇼핑백과 선물 꾸러미가 담겼으며, 스킨케어 제품 등 다양한 기념품을 받은 인증 사진이 이어졌다.

특히 문가영은 팬들을 위한 럭키드로우도 준비를 했고, 참석자들은 "아이폰17. 헤드폰, 에르메스 향수, 라미 만년필, 폴라로이드 싸인 30장을 준비했다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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일부 팬들은 "이 정도면 생일을 맞은 문가영이 아니라 팬들이 선물을 받은 기분이었다", "역대급 역조공"이라며 감동을 전했다.

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행사장 곳곳에서는 문가영이 팬들과 가까이에서 소통하는 모습도 포착됐다.

생일 왕관을 쓴 채 테이블을 돌며 인사를 나누고, 팬들의 이야기에 귀를 기울이는가 하면 함께 사진을 찍고 대화를 이어가는 등 편안한 분위기 속에서 시간을 보낸 것으로 알려졌다.

특히 팬들은 문가영의 세심한 배려에 감탄을 쏟아냈다. 한 참석자는 "생일파티에 초대만 받은 줄 알았는데 식사에 선물까지 준비돼 있었다"며 "잊지 못할 하루였다"고 후기를 남겼다.

narusi@sportschosun.com