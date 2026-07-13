"서민 기회 뺏어, 양보해라" 안유진, '40억 아파트' 청약 당첨에 불만 폭발

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[스포츠조선 이우주 기자] 아이브 안유진이 약 18억 원의 시세차익이 예상되는 디에이치 방배 청약에 당첨됐다는 보도가 나오자 일각에서 불만이 폭발하고 있다.

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10일 매일경제는 안유진이 오는 9월 입주를 앞둔 서울 서초구 방배동 재건축 아파트 '디에이치 방배' 일반분양 추첨에 당첨됐다고 보도했다. 보도에 따르면 해당 단지에서 추첨제 물량은 약 215가구 규모로, 강남3구와 용산구 등 투기과열지구에서는 전용면적별로 일부 물량이 추첨제로 배정됐다. 분양 업계에서는 안유진이 이 추첨제 물량에 당첨된 것으로 보고 있다.

2024년 8월 분양에 돌입한 '디에이치 방배'의 분양가는 59㎡이 최고 17억250만 원, 84㎡이 22억4300만 원, 101㎡ 25억 원, 114㎡ 27억6200만 원 선으로 책정됐다. 전용 84㎡의 현재 호가는 40억 원 수준으로, 만약 안유진이 해당 평형에 당첨됐다면 시세 차익은 약 18억 원 수준이다.

다만 안유진의 실제 입주 여부와 당첨 주택형은 확인되지 않았다. 소속사 측도 "개인적인 사안이라 확인이 어렵다"며 안유진의 청약 당첨설에 말을 아꼈다.

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하지만 보도 이후 일부 온라인에서는 안유진이 청약에 당첨된 것을 두고 비판의 목소리가 나왔다. 대출 없이 부동산을 매입할 수 있는 재력을 갖춘 것으로 알려진 인물이 청약에 도전한 것이 서민들에게 상대적 박탈감을 줄 수 있다는 반응이다. 심지어 일각에서는 안유진이 당첨 기회를 양보해야 한다는 의견도 제기됐다.

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반면 이러한 주장에 동의하지 않는 의견도 적지 않았다. 일부 네티즌들은 "양보하면 살 수는 있냐", "적법한 절차로 당첨되었을 뿐", "서민은 그 집 당첨 돼도 못 산다"라며 안유진의 선택일 뿐이라고 옹호하고 있다.

wjlee@sportschosun.com