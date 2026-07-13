차정원, ♥하정우 열애 언급에 '얼굴 발그레'…"감사합니다" 연발

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 차정원이 연인 하정우를 향한 질문에 수줍은 반응을 보였다.

Advertisement

이날 차정원이 등장하자 이수지는 "요즘 좋은 소식이 있던데"라며 배우 하정우와의 공개 열애를 언급했다.

예상치 못한 질문에 차정원은 당황한 듯 박수를 치며 "감사합니다"를 연달아 외쳤다. 얼굴까지 붉어진 그는 부끄러운 미소를 감추지 못해 출연진의 웃음을 자아냈다.

이어 이상민은 "남자친구가 혹시 와이너리를 가지고 있는 거냐"고 하정우가 출시한 와인을 언급하며 농담을 건넸다.

Advertisement

이에 차정원은 "와인만 가지고 있다. 와이너리를 위해서"라고 재치 있게 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

한편 차정원은 지난 2월 배우 하정우와의 열애를 인정했다. 두 사람은 2020년 지인 모임에서 만나 연인으로 발전했으며, 현재 결혼을 전제로 진지한 만남을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

1989년생인 차정원은 올해 37세로, 하정우보다 11세 연하다. 배우 활동과 함께 패션·라이프스타일 분야에서도 활발히 활동하며 많은 사랑을 받고 있다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com