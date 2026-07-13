김나희, 내달 결혼한다 "♥예비신랑은 IT업계 종사자, 남주혁 닮고 잘생겨"(사랑꾼)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 김나희가 오는 8월 결혼 소식을 전하며 '8월의 신부'가 된다.

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13일 방송된 TV조선(TV CHOSUN) '조선의 사랑꾼' 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑' 3부에서는 김나희가 결혼을 깜짝 발표해 출연진을 놀라게 했다.

이날 김나희는 "작년 이맘때쯤 동영 씨랑 소개팅을 하고 방송에 나가자 친구들에게 '너 솔로였냐. 내가 좋은 사람 소개해줄게'라고 연락이 왔다"고 조심스럽게 이야기를 꺼냈다.

이어 "그러다 보니 그중에 한 분과 올해 8월 결혼한다"고 밝혀 모두의 축하를 받았다.

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예비신랑에 대해서도 솔직하게 소개했다. 김나희는 "비연예인이고 IT업계 종사하고 있다"며 "친구들 말로는 남주혁 닮았다고 하더라. 저는 잘 모르겠지만 잘생겼다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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앞서 김나희는 지난해 '조선의 사랑꾼'을 통해 김학래의 아들 김동영과 소개팅을 진행하며 화제를 모은 바 있다. 당시 방송을 통해 진솔한 만남의 과정을 공개했지만, 이후 연인으로 이어지지는 않았다.