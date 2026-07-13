심혜진, 친언니 보내고 조카 품었다..심재원 "혼자있던 시간 다 채워주셔"(사랑꾼)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 심혜진의 조카 심재원이 이모를 향한 진심을 담은 무대로 깊은 감동을 선사했다.

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13일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼' 5주년 특집 '조선의 사랑꾼 노래자랑'에서는 본선 무대가 펼쳐진 가운데, 심혜진의 조카로 잘 알려진 심재원이 무대에 올라 시청자들의 이목을 집중시켰다.

이날 심재원은 린의 'My Destiny'를 선곡했다. 그는 선곡 이유에 대해 "내가 19살 때 어머니가 돌아가셨다. 혼자 있었던 그 시간을 이모가 다 채워주고 지금까지 정서적인 지원도 다 해주셨다"며 심혜진을 향한 고마움을 전했다. 이날 심혜진 역시 조카를 응원하기 위해 직접 촬영장을 찾아 든든한 힘을 보탰다.

이어 그는 "내가 평소 표현을 잘하지 않는 스타일이다. 이모도 나도 마찬가지다. 그래서 표현할 수 있는 방법이 그나마 이 노래"라며 "'My Destiny'라는 제목 자체도 의미가 있다. 변하지 않는 이모를 향한 사랑을 표현하고 싶었다"고 진심을 털어놨다.

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심재원은 담담하지만 진심 어린 목소리로 무대를 이어갔고, 이모를 향한 감사와 사랑이 고스란히 전해지는 노래는 현장을 뭉클하게 만들었다. 객석에서 이를 지켜보던 심혜진 역시 조카의 무대에 미소를 지으며 응원을 보냈다.

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특히 심사위원으로 자리한 가수 양수경은 결국 눈시울을 붉혔다. 먼저 세상을 떠난 동생을 대신해 오랜 시간 조카들의 엄마 역할을 해온 그는 "미국에 있는 딸이 생각난다. 그 감사함을 알고 불러주니까 심혜진 씨는 오늘 행복할 것"이라며 "이모가 너무 좋아할 것 같다"라고 끝내 눈물을 흘려 보는 이들의 마음까지 먹먹하게 했다.