'5개월만 석방' 유아인, '호프' VIP 시사회 등장..모자 쓰고 조용히 참석 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 유아인이 영화 '호프' VIP 시사회서 포착됐다.

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13일 온라인 커뮤니티에는 유아인이 '호프' 시사회에 참석한 영상이 공개돼 화제를 모았다.

영상 속 유아인은 블랙 셔츠를 입었고 모자를 깊게 눌러쓴 모습이었다. 시사회를 찾은 여러 스타들이 카메라 앞에 선 가운데, 유아인은 별도의 포토월 행사 없이 조용히 자리를 함께했다. 유아인이 장재현 감독과 함께 시사회장을 찾았다는 목격담도 나왔다.

유아인은 지난해 장재현 감독의 새 영화 '뱀피르' 출연설이 불거졌지만, 배급사 NEW 측은 "확정된 바 없다"라고 선을 그은 바 있다. 그의 복귀에 관심이 이어지고 있는 상황이라 이번 목격담 또한 더욱 이목을 끌고 있다.

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한편 유아인은 2020년 9월부터 2022년 3월까지 의료용 프로포폴을 상습 투약한 혐의를 받았다. 또 미국에서 대마를 흡연 및 교사, 타인 명의 수면제 불법 처방 매수 등 혐의도 받았다.

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유아인은 2024년 1심 선고 공판에서 징역 1년을 선고받고 법정 구속됐다. 하지만 2심 재판부가 1심을 파기, 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 200만원으로 감형했고 유아인은 수감 5개월만에 석방됐다. 지난해 7월 대법원에서 원심이 확정됐다.

joyjoy90@sportschosun.com