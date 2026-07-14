'빚 6억→월급 0원' 윤남노 "이 정도로 안 남을지 몰라" 자영업 현실 고백(침착맨)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자]셰프 윤남노가 레스토랑을 운영하며 마주한 현실적인 자영업의 고충을 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

13일 유튜브 채널 '침착맨'에는 '윤남노를 부탁해 (with 김풍, 키드밀리)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 침착맨과 김풍, 키드밀리는 최근 문을 연 윤남노의 레스토랑을 찾아 코스 요리를 즐기며 다양한 이야기를 나눴다.

식사가 시작되기 전부터 김풍은 테이블 위에 놓인 식기류를 유심히 살펴보며 "좋아 보인다"고 감탄했다. 이어 직원에게 "이거 손님들이 가져가면 어떻게 하냐"고 묻자, 직원은 "그럴까 봐 손님들이 나가실 때 항상 개수를 확인하고 있다"고 답해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이후 세 사람은 와인과 함께 코스 요리를 맛보며 연신 감탄을 쏟아냈고, 식사 도중 윤남노 셰프도 직접 테이블을 찾았다.

Advertisement

김풍은 윤남노를 향해 "이러면 너 '냉장고를 부탁해'에서 건성건성하는 것으로밖에 안 보인다"라고 농담을 건넸고, 윤남노는 "저 최선 다하는 건데 형한테 안 되는 거다"라고 받아쳐 훈훈한 분위기를 만들었다.

하지만 화기애애한 분위기도 잠시, 홀에서 갑자기 접시가 깨지는 소리가 들리자 윤남노는 곧바로 자리에서 일어나 상황을 확인하러 향했다.

Advertisement

잠시 뒤 돌아온 그는 "와인잔 비싼 거 4개가 깨졌다"며 아쉬운 표정을 지었다. 이에 김풍이 "120만 원 정도냐"고 묻자, 윤남노는 "그 정도는 아니지만…"이라며 씁쓸한 미소를 지어 현실 자영업자의 고충을 엿보게 했다.

Advertisement

윤남노는 레스토랑 운영에 대한 솔직한 속내도 털어놨다. 그는 "요리하는 이유는 딱 하나다. 재밌다. 요리사들은 다 똑같다. 손님들이 먹고 감탄하는 표정 하나 보고 한다. 사람들이 좋아하고 열광하는 것"이라면서도 "그런데 저는 이 정도로 안 남을 줄 몰랐다"고 고백했다.

이어 "접시랑 커트러리만 해도 총 7천만 원이 넘는다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 화려해 보이는 셰프의 삶 이면에 적지 않은 초기 투자 비용과 운영 부담이 있다는 현실적인 이야기에 출연진도 공감과 놀라움을 감추지 못했다.

한편 윤남노는 최근 서울 압구정에 레스토랑을 오픈했다. 그는 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 식당 개업 과정에서 약 6억 원 규모의 대출을 받았다고 밝힌 바 있다. 그는 당시 "제 월급은 없다. 대출 이자가 나가니까"라고 털어놓으며 현실적인 고충을 전해 화제를 모았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com