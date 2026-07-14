"호랑이 최민식이 신구 앞에선 강아지?"…조달환이 목격한 '비현실적' 술자리(짠한형)

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 조달환이 배우 최민식과 신구의 술자리에서 직접 목격한 인상적인 일화를 공개했다.

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카리스마 넘치는 최민식이 신구 앞에서는 한없이 공손한 후배의 모습이었다는 회상에 웃음이 터졌다.

13일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '신구 조달환 이상윤 [짠한형 EP.153] 니들이 짠하는 맛을 알어?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 연극 '베니스의 상인'에 출연 중인 배우 신구, 조달환, 이상윤이 게스트로 출연했다.

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이날 조달환은 과거 최민식이 공연을 관람한 뒤 함께했던 술자리를 떠올렸다.

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그는 "최민식 선배님이 공연을 보러 오셨다. 선배님들이 너무 많아서 도망갔는데 신구 선생님이 '오라'고 하셔서 결국 불려갔다"며 "최민식 선배님 옆자리에 앉았는데 긴장해서 안주도 못 먹고 소주만 계속 마셨다"고 말했다.

이어 "신구 선생님이 대각선 테이블에서 '야 민식아'라고 부르셨다"며 "그랬더니 호랑이 같던 최민식 선배님이 바로 뛰어가더라"고 당시 상황을 전해 웃음을 자아냈다.

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조달환에 따르면 신구는 최민식에게 "너 그때 나랑 작품 할 때 몇 살이었냐"고 물었고, 최민식은 "선생님, 언제 말씀하신 겁니까. 그걸 기억하세요? 그때 제가 군대 제대하고 28살이었습니다"라고 답했다.

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이에 신구는 "야, 너 그때 참 열심히 했었어. 아직도 계단에서 대본 보던 모습이 생각난다"고 회상했고, 최민식은 "그걸 기억해주시고 예쁘게 봐주셔서 감사합니다"라며 고개를 숙여 감사의 뜻을 전했다.

조달환은 "그 장면 자체가 너무 인상 깊었다"며 "호랑이 같던 최민식 선배님이 강아지 같았다"고 표현해 모두를 폭소케 했다.

이를 들은 신동엽 역시 "최민식은 지금 대한민국을 대표하는 배우이자 대선배인데, 그런 모습을 직접 보니 정말 비현실적으로 느껴졌겠다"고 공감했다.

최민식의 카리스마와 신구를 향한 깊은 존경심이 동시에 드러난 술자리 일화는 출연진은 물론 시청자들에게도 훈훈한 여운을 남겼다.

narusi@sportschosun.com